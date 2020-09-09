Жалоба ООО «СКН-СФЕРА» на действия КУМИ администрации округа Муром оставлена без рассмотрения

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее – Владимирское УФАС России) поступила жалоба ООО «СКН-СФЕРА» на действия организатора торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром при проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по адресу: Владимирская обл., г. Муром, Владимирское шоссе, р-н д.14.

Заявитель указывает на нарушение положений Земельного Кодекса Российской Федерации при проведении аукциона, а также наличие нарушений ст. 11 и 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия Владимирского УФАС России оставила ее без рассмотрения.