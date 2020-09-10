Жалоба ООО «Сальвус» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Сальвус» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных средств.

По мнению заявителя, аукционная  комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Сальвус» по следующему основанию: непредоставление информации или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в заявке нет: «Лекарственный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», «Наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Сальвус» не обоснованной.

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