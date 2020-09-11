Жалоба ООО «Моснейро» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Моснейро» на действия комиссии при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку товара (электрокардиограф) для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ № 2».

По мнению заявителя, котировочная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном запросе котировок в электронной форме заявке ООО «Моснейро» в связи с тем, что в извещении в техническом задании заказчиком было указано, что участник указывает конкретные показатели, а заявитель указал данные параметры значением со знаком «±».

Котировочные заявки остальных участников были предоставлены в соответствии с техническим заданием заказчика, указаны конкретные показатели, и были допущены.

Таким образом, данная заявка не соответствует техническому заданию, в связи с чем, была отклонена котировочной комиссией.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Моснейро» не обоснованной.