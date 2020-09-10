Жалоба ООО «Морис» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Морис» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Сенинские Дворики-Красный Октябрь»- Бараново в Ковровском районе Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок так как отсутствие проектно-сметной документации в полном объёме, ограничивает число участников закупки и нарушает действующий Закон о контрактной системе

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Морис» не обоснованной.