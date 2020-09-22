Жалоба ООО «Меридиан» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Меридиан» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку сантехнических изделий для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку общества с обоснованием: — непредоставление информации, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Меридиан» не обоснованной.