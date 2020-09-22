Жалоба ООО «Медстайл» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Медстайл» на положения документации при проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для системы офтальмологической хирургической универсальной для факоэмульсификации с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушение норм действующего законодательства, а именно заказчиком приведено описание объекта закупки, которое ограничивает количество участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Меридиан» не обоснованной.

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