Жалоба ООО «Крепость» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Крепость» (далее – заявитель, общество) на действие заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по закупке товаров, работ и услуг (переносной металлодеревянный сборно- разборный вольер с будкой для содержания служебных собак ЦКС УМВД России по Владимирской области).

Заявитель полагает, что начальная (максимальная) цена контракта установлена на основе общедоступной ценовой информации на товары, являющихся объектом заказа, полученных по результатам исследования рынка, проведенного заказчиком, размещенного на различных сайтах.

По мнению Заявителя, заказчиком не должным образом применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Таким образом, Заказчик нарушили пункты 3, 5 статьи 22 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.