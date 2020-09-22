Жалоба ООО «Интэгра Питер» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Интэгра Питер» на действия заказчика ВФ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» при проведении электронного аукциона на поставку конференц-камеры для проведения видеоконференций в помещениях среднего и большого размера.

В своей жалобе заявитель сообщает что заказчик через три дня после подписания контракта опубликовал решение о признании ООО «ИНТЭГРА ПИТЕР» уклонившимся от заключения контракта и просит признать действия заказчика незаконными, выдать предписание об отмене протокола признания участника электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта от, а так же обязать заказчика заключить договор с ООО «ИНТЭГРА ПИТЕР».

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Интэгра Питер» не обоснованной.