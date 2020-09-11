Жалоба ООО «Гарант-Сервис» признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Гарант-Сервис» на положения документации при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным работам климатической системы (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) в пределах венткамеры в здании Спасо-Преображенского собора Спасо-Евфимиевского монастыря для обеспечения температурно-влажностного режима музейного объекта.

Заявитель полагает, что документация составлена с нарушением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в документации не должны включаться требования в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если нет имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Однако в Техническом задании указаны следующие марки: “York”, “Carel”, “Energoflex”.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Гарант-Сервис» обоснованной и вынести в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.