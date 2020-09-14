Жалоба ООО «ГАЛАКТИКА» признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ГАЛАКТИКА» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по объектам: ул.Запольная (от ул.Комсомольская до дома №26 по ул.Запольная), ул.Брюсова (от ул.Лопатина до ул.III Интернационала), проезд Брюсова (от пр.Ленина до ул.Лопатина) (№ закупки 0328300129420000150).

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно положения части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе в части не установления дополнительных требований.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «ГАЛАКТИКА» обоснованной, признать заказчика – управление городского хозяйства администрации города Коврова Владимирской области нарушившим требования частей 2,4 статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок и передать материалы настоящего дела уполномоченному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.