Жалоба ООО «ГАЛАКТИКА» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ГАЛАКТИКА» (далее — заявитель, общество) на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федерального казначейства по Рязанской области по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Петрова, дом 3.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно: заказчиком в проекте контракта документации об Аукционе неправомерно не установлены типовые условия контракта, предусматривающих привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «ГАЛАКТИКА» не обоснованной.