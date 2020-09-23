Жалоба ООО «Элком-Электрощит» на действия организатора торгов – ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при проведении конкурса в электронной форме признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Элком-Электрощит» на действия заказчика и закупочной комиссии заказчика и организатора торгов – ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку материалов для выполнения работ по замене ответвлений к абонентам (в рамках реализации лизингового контракта) для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго».

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях заказчика и закупочной комиссии заказчика и организатора торгов – ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Комиссией Владимирского УФАС было не выявлено нарушения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.