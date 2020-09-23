Жалоба ООО «ЭКО-транс» признана необоснованной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «ЭКО-транс» на действия организатора аукциона – межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Никулино, ул.Центральная, д.19.

Заявитель указывает, что при проведении рассматриваемого аукциона были существенно нарушены положения Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

Кроме того, в аукционной документации указана некорректная информация о реквизитах расчетного счета для перечисления задатка, а именно отсутствует код бюджетной классификации (КБК), что вводит в заблуждение потенциальных участников аукциона.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.