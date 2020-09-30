Жалоба ООО «Е-РП» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Е-РП» (заявитель, общество) на положение документации при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по модернизации Регионального сигмента Единой государственной информационной системы здравоохранения Владимирской области в рамках проекта единый цифровой контур здравоохранения.

Заявитель считает, что установление организатором торгов среди нестоимостных критериев оценки заявок на участие в конкурсе коэффициента значимости критерия оценки, равного 80%, такому показателю критерия оценки, как «Обеспеченность участника закупки активами», является избыточным, необоснованно создающим преимущества определенным исполнителям и свидетельствуют об ограничении конкуренции и необоснованном создании преимуществ определенным участникам закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной в силу недоказанности.