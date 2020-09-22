Жалоба ООО «БЛ ЭНЕРГО» признана частично обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «БЛ ЭНЕРГО» (далее — заявитель) на действие заказчика — Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира при проведении открытого конкурса в электронной форме для заключения энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии.

В своей жалобе заявитель сообщает что заказчик не правомерно не выполнил ранее полученное предписание антимонопольного органа.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «БЛ ЭНЕРГО» на действия заказчика при проведении указанного открытого конкурса по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части незаконно установленных антидемпинговых мер и порядка оценки заявок по нестоимостному критерию оценки «Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», а также неисполнение предписания в полном объеме), признать заказчика (уполномоченный орган) нарушившим закон о контрактной системе в сфере закупок, вынести в отношении заказчика (уполномоченного органа), конкурсной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.