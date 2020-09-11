Жалоба ООО «Берег» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Берег» (далее – заявитель) на действия заказчика при проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по реконструкции канализационных очистных сооружений для нужд муниципального образования город Суздаль Владимирской области.

Заявитель считает, что заказчиком не обоснованно были приняты протокол об отказе в принятии банковской гарантии и протокол о признании победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта и ООО «Берег» не согласно данными протоколами.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Берег» не обоснованной.