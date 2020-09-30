Жалоба гражданина обоснована

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила гражданина на действия организатора аукциона – Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова при проведении торгов на право заключения договора купли – продажи недвижимого муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»: нежилого строения, назначение: нежилое, 1- этажный, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Свердлова, д. 114, строение:3, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 569,8 кв. м.

Заявитель указывает, что при проведении рассматриваемого аукциона были существенно нарушены положения Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы обоснованной.