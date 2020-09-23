Жалоба гражданина «К…» признана необоснованной

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрела жалобу гр. К. на действия организатора торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, местоположение: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Никулино, ул. Центральная, д. 19.

По мнению гр. К., организатор аукциона после внесения изменений в аукционную документацию не продлил срок подачи заявок, чем нарушил право заявителя на участие в торгах.

Кроме того, в аукционной документации указана некорректная информация о реквизитах расчетного счета для перечисления задатка, а именно отсутствует код бюджетной классификации (КБК), что не позволило Заявителю внести задаток.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.