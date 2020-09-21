Здравоохранение Владимирской области возглавила Елена Утёмова

Департамент здравоохранения Владимирской области возглавила Елена Утёмова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор. К своим обязанностям чиновница приступила с сегодняшнего дня. Елена Утёмова окончила Пермский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и клиническую ординатуру Кировского государственного медицинского института по специальности «Внутренние болезни». В ее послужном списке значатся ведущие посты в Министерстве здравоохранения Кировской области, медицинских организациях Чувашии и Пермского края. Последнее время Елена Утёмова строила карьеру в Московской области.

Кандидатуру Елены Утёмовой утвердил губернатор.

Руководителя облздрава выбирали на конкурсной основе. Изначально заявились девять человек. До второго очного этапа дошли четверо из них: главврач Владимирского дома ребенка Лариса Горячева, заместитель директора дирекции Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ Олег Черняховский, главный врач Родниковской ЦРБ Ивановской области Светлана Москвина и собственно Елена Утёмова. Конкурсная комиссия провела с кандидатами собеседование и в итоге рекомендовала губернатору назначить ее на должность главы департамента здравоохранения.

Облздрав остался без руководителя 25 мая этого года. Алексей Мозалёв, занимавший этот пост около 2,5 лет, ушел по собственному желанию. Чиновник сейчас работает в Минздраве Нижегородской области. Обязанности директора департамента все это время исполняла Юлия Арсенина.