Завершается строительство транспортной развязки в Вязниках

Строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении федеральной трассы М-7 и городской дороги, ведущей из центра Вязников к железнодорожному вокзалу, может завершиться уже через месяц-полтора. Конструкция моста возведена, подрядчик уже успел его заасфальтировать. Теперь нужно новый мост соединить со старой дорогой. Мост уже открыт для пешеходов. Завершению работ на нём мешает временная транзитная трасса с высоким трафиком транспорта. Его должны пустить другим путём, а мост – заасфальтировать. Там будет организовано 4-полосное движение с тротуарами по обеим сторонам проезжей части.

Дорогой по новому 76-метровому мосту через трассу будут пользоваться жители города Вязники.

Транзитный транспорт по новой дороге хотят запустить уже в октябре. На участке длиной 1,2 километра идет укладка слоев дороги, скоро начнется асфальтирование. Новый отрезок соединят с существующей трассой по прямой. Через год проезжающие и не вспомнят, что когда-то здесь движение было организовано иначе.

— Сейчас производится разборка выемки и старой дороги, пересекающей трассу. Будем соединять обе стороны и пускать движение по выемке. Пандемия на процесс работ не влияет. Все укладываемся в сроки. К декабрю дорога будет введена, — поясняет представитель генподрядчика «Дондорстрой» Михаил Ваулин.

Временную дорогу планируют разобрать и сравнять с ландшафтом в зимнее время. Уже сейчас дорожное полотно пошло волной, появилась колейность.

На 297-м километре организовали временный регулируемый перекресток, чтобы жители деревни Болымотихи, а также все тех, кто едет с железнодорожной станции, могли повернуть налево.



«Призыв» ранее сообщал, что жители деревне Болымотиха просят установить им надземный переход. Движение пешеходов по трассе предельно небезопасно.