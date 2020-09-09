Защити любимый гаджет от COVID-19

Смарт-часы могут быть в 30 раз грязнее стульчака унитаза! — заявляют санитарные врачи. Потому что в местах ношения браслетов и часов скапливается грязь, пот и, соответственно, микробы и вирусы. Всё это может попасть в дыхательные пути человека. Ношение одноразовых перчаток и маски при этом защитит не всегда. Дома ведь вы всё это снимаете. Поэтому все наручные гаджеты также необходимо регулярно чистить.