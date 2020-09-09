Защити любимый гаджет от COVID-19

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Прачечная для гаджетов
Ежедневно и ежечасно современный человек пользуется гаджетами. Поэтому Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как дезинфицировать телефоны и другие электронные устройства. Например, смарт-часы и фитнес-браслеты. Перед обработкой их, конечно, следует выключить.
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Варианты обработки смартфона
Для протирки дисплея и корпуса Роспотребнадзор советует использовать дезинфицирующие салфетки (с 70% содержанием спирта) или гелем на основе спирта. Затрагивать разъемы при этом не стоит. Обработать следует и чехол смартфона. Мыльный раствор для удаления грязи тоже подойдет. Потом устройство тщательно вытрете чистой салфеткой и просушите. Использовать для дезинфекции гаджетов соду и отбеливатели нельзя!
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Не забудьте про часы
Смарт-часы могут быть в 30 раз грязнее стульчака унитаза! — заявляют санитарные врачи. Потому что в местах ношения браслетов и часов скапливается грязь, пот и, соответственно, микробы и вирусы. Всё это может попасть в дыхательные пути человека. Ношение одноразовых перчаток и маски при этом защитит не всегда. Дома ведь вы всё это снимаете. Поэтому все наручные гаджеты также необходимо регулярно чистить.
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Дезинфицируем фитнес-браслеты
Перед дезинфекцией стоит прочитать инструкцию к электронному устройству. Возможно, там имеются рекомендации производителя по их обработке. Если их нет – протирать дисплей можно салфеткой или мыльным раствором. «Некоторые производители указывают, что их устройство может быть помыто водой. Так, владельцы Apple Watch могут подставить часы под струю теплой воды из-под крана на 10–15 секунд. Часы от Apple можно протирать спиртосодержащей салфеткой», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Не тяните резину!
Резиновый ремешок часов или браслета можно смело промывать водой. Удалить пятна с помощью мягкой зубной щетки. Мыло использовать не рекомендуется, если производитель не дает на это «добро». Кожаный или металлический ремешок аккуратно протирается мягкой влажной тряпочкой, чтобы не осталось царапин и трещин.
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Как избежать заражения через гаджеты
Чистку гаджетов необходимо производить после посещения публичных мест. Как вариант — три раза в день: по приходу на работу, до обеда, и вернувшись домой. А ещё — не трогайте гаджет всуе. Так он дольше пробудет в чистом виде. И помните про чистоту рук. Обрабатывайте их антисептиками и мойте с мылом после улицы и туалета.
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Научите родителей чистить телефоны
«Не давайте телефон пожилого человека детям» — призывают врачи. Дети могут являться бессимптомными носителями коронавирусной инфекции, а их бабушки и дедушки, подхватив заразу, тяжело переносят заболевание. Смартфоны пенсионеров надо обязательно дезинфицировать. Ранее «Призыв» сообщал, что режим самоизоляции для пожилых граждан продлили до 20 сентября. Граждане старше 65 лет должны по-прежнему оставаться дома.
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