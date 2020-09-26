Закончи строчку из песни группы «Наутилус Помпилиус»

26 сентября 1959 года родился поэт Илья Кормильцев

26 сентября 1959 года родился автор самых известных песен группы «Наутилус Помпилиус» Илья Кормильцев. Тексты, написанные этим талантливым поэтом, очень быстро вывели коллектив в звезды русского рока. А хорошо ли вы помните композиции, которые в 80-е пела вся страна? Проверьте себя в нашем тесте!

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