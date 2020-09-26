Закончи строчку из песни группы «Наутилус Помпилиус»

26 сентября 1959 года родился автор самых известных песен группы «Наутилус Помпилиус» Илья Кормильцев. Тексты, написанные этим талантливым поэтом, очень быстро вывели коллектив в звезды русского рока. А хорошо ли вы помните композиции, которые в 80-е пела вся страна? Проверьте себя в нашем тесте!
Первый опыт борьбы против потных рук
Приходит всегда слишком рано.
Любовь - это только лицо на стене,
Любовь - это…
Приходит всегда слишком рано.
Любовь - это только лицо на стене,
Любовь - это…
Правильно!
Неправильно!
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Я слушаю наше дыханье,
Я раньше и не думал, что у нас
На двоих с тобой…
Я раньше и не думал, что у нас
На двоих с тобой…
Правильно!
Неправильно!
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Зачем делать сложным
То, что проще простого?
Ты - моя женщина, я - твой мужчина.
Если нужно причину, то…
То, что проще простого?
Ты - моя женщина, я - твой мужчина.
Если нужно причину, то…
Правильно!
Неправильно!
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Это знали Христос, Ленин и Магомет -
Колеса любви едут прямо на свет.
Чингисхан и Гитлер купались в крови,
Но их тоже намотало…
Колеса любви едут прямо на свет.
Чингисхан и Гитлер купались в крови,
Но их тоже намотало…
Правильно!
Неправильно!
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Ты снимаешь вечернее платье,
Стоя лицом к стене,
Я вижу свежие шрамы
На гладкой, как бархат, спине.
Мне хочется плакать от боли
Или забыться во сне.
Где твои крылья, которые…
Стоя лицом к стене,
Я вижу свежие шрамы
На гладкой, как бархат, спине.
Мне хочется плакать от боли
Или забыться во сне.
Где твои крылья, которые…
Правильно!
Неправильно!
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Одинокая птица, ты летаешь высоко.
И лишь безумец был способен так влюбиться.
За тобою вслед подняться,
Чтобы вместе с тобой…
И лишь безумец был способен так влюбиться.
За тобою вслед подняться,
Чтобы вместе с тобой…
Правильно!
Неправильно!
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Видишь там на горе возвышается крест,
Под ним десяток солдат, повиси-ка на нём.
А когда надоест, возвращайся назад…
Под ним десяток солдат, повиси-ка на нём.
А когда надоест, возвращайся назад…
Правильно!
Неправильно!
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Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи,
Здесь первые на последних похожи,
И не меньше последних устали, быть может,
Быть скованными одной цепью…
Здесь первые на последних похожи,
И не меньше последних устали, быть может,
Быть скованными одной цепью…
Правильно!
Неправильно!
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Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног.
Если ты выдернешь волосы,
Ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то…
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног.
Если ты выдернешь волосы,
Ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то…
Правильно!
Неправильно!
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Я знать не хочу, кто поёт песню
«Марш-марш левой, марш-марш правой».
Я не видел картины дурней, чем…
«Марш-марш левой, марш-марш правой».
Я не видел картины дурней, чем…
Правильно!
Неправильно!
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Я смотрел в эти лица
И не мог им простить того,
Что у них нет тебя и…
И не мог им простить того,
Что у них нет тебя и…
Правильно!
Неправильно!
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Какие-то скрипки где-то
Впились в чьи-то узкие плечи.
Эта музыка будет вечной, если…
Впились в чьи-то узкие плечи.
Эта музыка будет вечной, если…
Правильно!
Неправильно!
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Теги: Музыка, Наутилус Помпилиус, тест
Обсуждение 1
Уррраа!у меня 12 из 12!ес!красота!спасибо за ностальгию!:-)