Закончи строчку из песни группы «Наутилус Помпилиус»

Первый опыт борьбы против потных рук

Приходит всегда слишком рано.

Любовь - это только лицо на стене,

Любовь - это… …на сердце рана …взгляд с экрана …это нож из кармана Правильно! Неправильно! -

Я слушаю наше дыханье,

Я раньше и не думал, что у нас

На двоих с тобой… …одно одеяло …одна лишь подушка …одно лишь дыханье Правильно! Неправильно! -

Зачем делать сложным

То, что проще простого?

Ты - моя женщина, я - твой мужчина.

Если нужно причину, то… …это причина …это все рутина …угодишь в трясину Правильно! Неправильно! -

Это знали Христос, Ленин и Магомет -

Колеса любви едут прямо на свет.

Чингисхан и Гитлер купались в крови,

Но их тоже намотало… …на Фемиды весы …на колеса любви …на скрижали судьбы Правильно! Неправильно! -

Ты снимаешь вечернее платье,

Стоя лицом к стене,

Я вижу свежие шрамы

На гладкой, как бархат, спине.

Мне хочется плакать от боли

Или забыться во сне.

Где твои крылья, которые… …так мешали мне? …так надоели мне? …так нравились мне? Правильно! Неправильно! -

Одинокая птица, ты летаешь высоко.

И лишь безумец был способен так влюбиться.

За тобою вслед подняться,

Чтобы вместе с тобой… …забыться …разбиться …проститься Правильно! Неправильно! -

Видишь там на горе возвышается крест,

Под ним десяток солдат, повиси-ка на нём.

А когда надоест, возвращайся назад… …гулять по воде со мной …превращать воду в вино …исцелять людей Правильно! Неправильно! -

Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи,

Здесь первые на последних похожи,

И не меньше последних устали, быть может,

Быть скованными одной цепью… …сложенными в одну стопку …скрепленными в одну связку …связанными одной целью Правильно! Неправильно! -

Если ты пьешь с ворами,

Опасайся за свой кошелек.

Если ты ходишь по грязной дороге,

Ты не сможешь не выпачкать ног.

Если ты выдернешь волосы,

Ты их не вставишь назад.

И твоя голова всегда в ответе за то… …куда сядет твой зад …что ляпнет язык наугад …с кем у тебя будет разлад Правильно! Неправильно! -

Я знать не хочу, кто поёт песню

«Марш-марш левой, марш-марш правой».

Я не видел картины дурней, чем… …осел в кровати …шар цвета хаки …инвалид в военкомате Правильно! Неправильно! -

Я смотрел в эти лица

И не мог им простить того,

Что у них нет тебя и… …они могут жить …они могут пить …они могут есть Правильно! Неправильно! -