Зачем прокладывать образовательный маршрут для ребенка

Приемная кампания 2020 года показала, что качественное высшее образование в России становится все менее доступным. И сейчас, чтобы поступить в престижный столичный вуз, нужны не только финансовые возможности родителей, но и хороший результат ЕГЭ. В этом году даже на платные факультеты учебных заведений Москвы были достаточно высокие проходные баллы, которые набрать удалось далеко не всем. «Заплатил и учись!» — это правило теперь не работает.

Как начать правильную подготовку в поступлению, составить эффективный образовательный маршрут для ребенка, чтобы на выходе из школы он имел возможность поступить туда, куда хочет (пусть даже платно), а не туда, куда возьмут, рассказывает педагог и многодетная мама Мария Шпилевич.

На платное тоже нужны хорошие баллы

Начну с примера, который произошел в этом учебном году. Это приемная кампания 2020 года. Когда ученики закончили школу, получили результаты своих ЕГЭ, подали документы в университет, и тут их ждал сюрприз: мы не проходим даже на платное.

Было мало бюджетных мест в крупные столичные вузы. И достаточно много бюджетных мест отдали в региональные вузы.

Но есть категории людей, которые хотели бы обучаться в столичном вузе, и они готовы платить деньги. Однако для того, чтобы учиться на платном факультете, необходимо набрать определенное количество баллов.

То есть сейчас для того, чтобы получить платное образование, необходимо иметь минимальное количество баллов по нужным предметам. Этот факт поставил точку в так называемом бесплатном образовании в России.

И с каждым годом этот момент будет только усиливаться. И получить бесплатное качественное образование будет все сложнее. Россия постепенно повторяет мировые тенденции: высшее образование – это престижно, дорого и сложно.

Нужен образовательный план

Образовательный маршрут – это последовательность действий, план на несколько лет вперед. Это такая необходимость, которая поможет вашему ребенку получить высшее образование там, где он хочет. Даже если вы готовы платить деньги.

Если мы будем без стратегического планирования переходить из класса в класс, то сможем претендовать только на какой-нибудь филиал регионального вуза. Потому что 2020 год и школе показал правду, и родителям показал правду, и абитуриентам показал правду.

Индивидуальный образовательный маршрут я рекомендую делать минимум на 5 лет вперед.

Три кита образовательного маршрута

Его нужно основывать на трех главных вещах:

Режим учебы и отдыха для ребенка. Вы должны режимные моменты прописать на бумаге на несколько лет вперед. Я приведу такой пример. Была консультация с мамой, у которой мальчик — спортсмен, футболист. И мы, когда делали образовательный маршрут, то расписывали года: 2020, 2021, 2022. Что в это время будет у него происходить в жизни с точки зрения школы и с точки зрения футбола?

И оказывается, что в некоторые промежутки времени он как спортсмен будет набирать максимальную спортивную форму и претендовать на какие-то мощные успехи. И в это время у него же школа. И здесь нужно поставить в приоритет что-то одно. Либо спорт, либо школу.

И важно организовать его режим таким образом, чтобы при спортивных успехах не проседала учебная деятельность. Таким образом, первый такой столп, на котором держится образовательный маршрут, — это режимные моменты и физическое здоровье ребенка.

Психоэмоциональное состояние ребенка — это второй стоп образовательного маршрута, эмоциональный интеллект вашего сына или дочери, как сейчас модно говорить. Ребенок должен понимать, что с ним происходит, что он чувствует. Должен адекватно понимать, что происходит с другими людьми (человек злится, человек радуется) и адекватно реагировать на эти состояния.

Хорошо, если ребенок может регулировать свое состояние. Например, учитель сделал на уроке замечание. Малыш обиделся навсегда. И теперь никогда в жизни не полюбит биологию. Так он заявляет. Ерундовая штука? А она происходит от того, что у ребенка психоэмоциональная сфера еще незрелая. В этом нет ничего страшного. Нужно поговорить с ним, поддержать, успокоить. И все наладится.

Интеллектуальное развитие — третий столп, на котором держится образовательный маршрут. Здесь важно учитывать два момента: не спешить и не опаздывать. В зависимости от возраста ребенка нужно понимать, что сейчас его можно и нужно нагружать интеллектуальной деятельностью. А в какой-то момент нельзя. Потому что у него, например, идет адаптация к новым предметам и преподавателям, как в 5 классе. И ему тяжело. И в этот момент нагружать его интеллектуально смысла нет, потому что у него проседает второе – эмоциональное. Его надо подтянуть, уделить этому время, а потом и на интеллектуальные вещи передвинуть внимание.

Подведем итоги: