Заброшенную конюшню после гибели ребёнка требуют огородить

Кольчугинская межрайонная прокуратура через суд добивается закрытия доступа к зданию, в котором погибла 12-летняя школьница. В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что земельный участок и сооружение, в котором произошла трагедия, принадлежат жителю Кольчугино. Полуразрушенное здание бывшего свинарника не имеет ограждения и находится без присмотра в технически опасном состоянии.

Иск прокуратуры сейчас находится на рассмотрении.

Трагедия произошла 24 августа в посёлке Раздолье Кольчугинского района. Девочка погибла при обрушении плиты. Пострадали также два мальчика, 12 и 13 лет, которые были с ней. Их госпитализировали в местную ЦРБ. По факту гибели несовершеннолетней Следственным управлением СКР по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее «Призыв» сообщал, что на месте аварии с детьми в Муроме активисты требуют установить светофор. Трагедия произошла в двухстах метрах от школы.