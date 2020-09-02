Заболевшие COVID-19 медики не могут получить страховые выплаты

Работники Судогодской ЦРБ готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Врачи, медсестры и младший медперсонал, перенёсшие COVID-19, утверждают, что не получили положенные страховые выплаты. Речь идет о федеральной надбавке в размере 68 тысяч рублей. По словам сотрудников больницы, заражены были более 50 сотрудников. Страховку никто не получил.

Владимир Лосев, анестезиолог-реаниматолог Судогодской ЦРБ:

У нас очень много персонала переболело. У нас два сотрудника больницы умерли. У обоих ковид был подтвержденный.

Болели они тяжело, у них была сопутствующая патология, которая обострила течение заболевания, и мы их потеряли.

И у нас с середины мая по июль очень много человек переболело. Больше половины персонала точно, человек 50-60. В том числе и я с 18 июня был на больничном. Моя супруга заболела.

Первые страховые выплаты во Владимирской области начали выдавать ещё в мае. «В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, вызванными лабораторно подтверждённым COVID-19, медики получают единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей. Среди таких заболеваний – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и ряд других», — говорилось тогда в сообщении пресс-службы областной администрации.

Выплаты по COVID-19 производятся сверх предусмотренных законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве».

Судогодских медиков, по словам анестезиолога, самих заставляют собирать необходимые документы — истории болезни, табели рабочего времени, приказы и т.д., доказывающие, что они пострадали в результате работы с ковидными больными. Те начали поступать в Судогодскую ЦРБ с конца марта. Пока уточнялся диагноз (тесты на COVID отправляли в областной центр), их лечили местные медики.