Заболевшие COVID-19 медики не могут получить страховые выплаты

Работники Судогодской ЦРБ готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Врачи, медсестры и младший медперсонал, перенёсшие COVID-19, утверждают, что не получили положенные страховые выплаты. Речь идет о федеральной надбавке в размере 68 тысяч рублей. По словам сотрудников больницы, заражены были более 50 сотрудников. Страховку никто не получил.
Владимир Лосев, анестезиолог-реаниматолог Судогодской ЦРБ:
- У нас очень много персонала переболело. У нас два сотрудника больницы умерли. У обоих ковид был подтвержденный.
- Болели они тяжело, у них была сопутствующая патология, которая обострила течение заболевания, и мы их потеряли.
- И у нас с середины мая по июль очень много человек переболело. Больше половины персонала точно, человек 50-60. В том числе и я с 18 июня был на больничном. Моя супруга заболела.
Первые страховые выплаты во Владимирской области начали выдавать ещё в мае. «В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, вызванными лабораторно подтверждённым COVID-19, медики получают единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей. Среди таких заболеваний – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и ряд других», — говорилось тогда в сообщении пресс-службы областной администрации.
Выплаты по COVID-19 производятся сверх предусмотренных законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве».
— В среднем в больнице находились по 15-20 пациентов с подтвержденными диагнозами, которых мы частично переводили в инфекционные госпитали либо вылечивали, — говорит Владимир Лосев.
Как так получилось, что судогодские медики три месяца не могут добиться выплат, сказать трудно. По законодательству выплаты осуществляются на основании решения специально созданной врачебной комиссии с привлечением специалистов ФСС, устанавливающей факт заражения на рабочем месте. Расследование страхового случая и осуществление страховых выплат предполагалось осуществлять в срок, не превышающий 4 дня. Но бюрократия в этом деле оказалась, видимо, сильнее благих намерений.
— Я ездил по лабораториям, искал результаты своих анализов, потому что они где-то были потеряны, — говорит инфекционист Судогодской ЦРБ Владимир Пашков, перенёсший заболевание в мае. — Мне терапевт подписал мою выписку, потом начался сбор документов, волокита. Так вот ещё не все справки подписал и восстановил.
По словам судогодских медиков, они часто созваниваются с коллегами, например, ЦРБ Гусь-Хрустального района, владимирской БСП – там таких проблем нет. Все всё получили. На местном уровне всё было нормально организовано. В Судогде – иначе.
— Я болела с 16 мая по 30 июня, с выпиской пошла потом к нашему инженеру труда. Мне сказали, что от меня потребуется только закрытый больничный лист и результаты анализов. Я это предоставила. А потом дали списки ещё дополнительных справок, — возмущается Людмила Павлова, постовая медсестра ЦРБ. — Там очень много всего, плюс контакты больных приемного отделения нашего травмпункта. А ведь у нас был огромный поток людей. И теперь я должна предоставить оригиналы и копии амбулаторной карты, а также результаты анализов этих пациентов, от кого я могла заразиться!
В больнице существенные проблемы с кадрами, говорят врачи. Специалистов остро не хватает. Например, в ЦРБ работает всего один реаниматолог. Люди, не получив финансовую поддержку, на которую рассчитывали, увольняются. Пациентов на «скорой» зачастую приходится отправлять во Владимир. Врачам, дежурившим ночные смены с больными, у которых потом подтвердился коронавирус, тоже ничего не заплатили. Комментарий главного врача по озвученным проблемам нам получить не удалось. «Призыв» отправил официальный запрос в департамент здравоохранения.
Ранее «Призыв» сообщал, что установлены также единовременные страховые выплаты медицинским работникам и водителям «скорой помощи» на случай утраты трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания. Инвалидам I группы — 2 064 339 рублей; инвалидам II группы — 1 376 226 рублей; инвалидам III группы — 688 113 рублей.
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