Заблудившуюся в лесу пенсионерку нашли спустя двое суток

Заблудившаяся в лесу 62-летняя жительница Кольчугинского района провела два дня в лесу. Женщина ушла за грибами 31 августа и домой не вернулась. До вчерашнего вечера ее искали спасатели, полиция, кинологи, волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Поисковые работы велись и с воздуха — от МЧС России был задействован беспилотник.

Поиски осложнялись тем, что женщина ушла в лес без мобильного телефона.

Обнаружил пенсионерку сотрудник пожарно-спасательной части № 20 Кольчугино сержант внутренней службы Евгений Верховский. Женщина находилась в лесном массиве в километре от деревни Малое Григорово. Как рассказал Евгений, вместе с добровольцем, с которым они шли в группе, они прочесывали лес со стороны трассы. В какой-то момент на их крик отозвалась пропавшая женщина. Пенсионерке помогли выбраться из леса и передали в руки медиков. Сейчас её здоровью ничто не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Спасатели вновь обращаются к жителям региона с настоятельной просьбой тщательно готовиться к походу в лес даже на незначительный промежуток времени. С собой должен быть заряженный мобильный телефон, минимальный запас еды и воды, теплая одежда, при необходимости лекарства, а также всё, что необходимо для разжигания костра на случай вынужденной ночёвки.

Пожилые люди и дети находятся в зоне риска, а потому отпускать их одних в лес не стоит, подчеркивают сотрудники МЧС. Ранее «Призыв» сообщал о спасении 53-летнего мужчины и 5-летнего ребенка, которые также ушли за грибами и заблудились.