За сутки коронавирусом заболели 40 человек

Новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки установила Владимирская область. Всего за один день COVID-19 подтвердился у 40 человек, сообщает региональное управление Роспотребназора. Такие высокие показатели не фиксировались с лета. 20 июля за сутки было 43 заболевших. Растет число заболевших в районах. За сутки коронавирус был диагностирован у жителей 9 территорий.

Больше всего пациентов получили положительный тест на COVID-19 в Гусь-Хрустальном районе. Сразу 8 случаев. Далее следует Муромский район – 7 заболевших. Столько же в статистику распространения инфекции добавил Владимир. 6 инфицированных в Селивановском районе, 5 – в Александровском, 4 – в Гороховецком. Меньше всего инфицированных в Петушинском, Камешковском и Суздальском районах — по 1 случаю.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 7211 человек.

За прошедшие сутки подтверждены еще две смерти от коронавируса. За время пандемии осложнения не пережили 211 жителей региона. Больничный за сутки закрыли 4 человека. Всего же за время пандемии болезнь победили 5873 пациента.

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