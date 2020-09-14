За красотой и здоровьем владимирцы спешат к массажисту

Сезон отпусков закончился, а вместе с ним и садово-огородные работы. Сейчас, перед наступлением холодов настало самое подходящее время заняться своим здоровьем. Но профилактика и лечение хронических заболеваний – это не обязательно больничные стены. Многие владимирцы доверяют свой внешний вид специалистам СПА-салонов. Например, к услугам массажистов и косметологов салона «Миндаль» обращаются клиенты всех возрастов, как женщины, так и мужчины. О самых актуальных и эффективных процедурах «Призыву» рассказал Николай Алиев, массажист с 30 летним стажем. Для него эта профессия – продолжение семейной традиции лечить людей.

Массаж на любой вкус

— Вы специализируетесь в основном на ручных техниках массажа. В чем их преимущество?

— Своими руками я чувствую каждый участок тела, понимаю, что где болит. Ручной массаж, пока, во всяком случае, не может заменить никакой робот, никакой механизм. Я сам контролирую, где больше, а где меньше надавить, какой участок интенсивнее, а какой слабее обработать. Вот «грыжникам» массаж противопоказан, а я им делаю: есть свой метод и разработанный аппарат. Работаю с позвонками, вправляю их в рамках мануальной терапии.

Я 10-12 видов массажей объединяю в один, включающий в себя и лечебный, и спортивный, и тайский. К нам в салон приходят с жалобами на боли в спине, коленях (особенно это касается людей пожилого возраста). Им необходим массаж. А молодые люди, в основном, мечтают похудеть – тут своя метода. Я провожу обертывание, например, натуральное медовое с травами, шоколадное, и с морскими водорослями. У меня есть специальное термоодеяло, два часа идет процедура.

— А миостимуляция, прессотерапия — что это такое?

— Это лечение импульсными токами. Мы его называем «фитнес для лентяев». Один курс процедуры приравнивается к 2-3 часам физической нагрузки. Но и болезни суставов лечатся миостимуляцией. При этом нагрузки — минимальные, а эффект потрясающий.

Прессотерапия – это прогон лимфы. Лимфо-дренажный массаж. Пациент одевает специальный костюм на ноги, живот, руки. По ощущениям это сродни измерению давления по всему телу. В течение 30 минут костюм то сжимает, то разжимает. Этим продавливанием хорошо выгоняются излишки воды из организма. Пациентам очень нравится эта процедура. После неё хочется летать.

— Одна из изюминок салона — аппарат LPG. Насколько он популярен среди владимирцев?

— Этот аппарат тоже разгоняет лимфу, подкожную жировую клетчатку, подтягивает кожу. Она становится эластичная, бархатистая. И внешне человек просто уменьшается в объёмах. У нас профессиональный французский аппарат LPG, стоящий более 2 миллионов рублей – поверьте, он стоит этих денег, это высококлассная техника.

Анна Смирнова, косметолог:

— Если мы решаем проблему лишнего веса, то занимаемся дефектами лица. Оно худеет, начинается гравитационной птоз. Начинают опускаться брыли. И тут на помощь приходит аппарат LPG, который может подтянуть не только кожу, но и лицо. Он отводит лишнюю жидкость от лица. За счет того, что его ролики двигаются в разных направлениях, идет подтяжка кожи, улучшается её тургор. Ещё в таком случае необходимо принимать коллаген, чтобы улучшить состояние кожи. Если говорить про ручную технику – это массаж Гуаша, с помощью скребка. Есть Буккальный массаж, его проводит мастер в перчатках через внутреннюю полость щёк. Можно выбрать обычный лечебный массаж. Наши специалисты делают все виды массажа.

Чудеса иглоукалывания

— Николай, сейчас вы начинаете сеанс игоукалывания. Расскажите, сколько иголок может находиться на теле человека в течение процедуры? И каким пациентам вы её рекомендуете?

— Я ставлю за раз от 30 до 80 штук иголок по всему телу, в том числе в часть головы, покрытую волосами. В основном, это лечение проводим от хондрозов в поясничной зоне, шейно-воротниковой, грудного отдела. Иглоукалывание снимает болевые ощущения, возбуждая при этом нервные окончания: организм начинает работать по-новой.

— Ощущения болезненные?

— Нет, нисколько. Мы ставим их по акупунктурным точкам, в этих местах вырабатываются биологические ферменты. Первые ощущения – как будто на спину положили небольшой груз. Потом постепенно начинается расслабление, эйфория. Пациенты записываются на 10-12 процедур.

Альтернатива пиявкам

— В салоне «Миндаль» клиент может пройти как традиционную гирудотеапию, так и хиджам. Расскажите в чем разница этих процедур?

— Хиджам — процедура кровопускания посредством банок: происходит освобождение скоплений капилярной крови путем применения вакуума, создающегося в ёмкости. Я ставлю от 2 до 10 банок сразу. У меня были клиенты с трофическими язвами, у них были просто «черные» ноги. Ставили банки – излечивались!

Традиционная гирудотеапия связана с применением пиявок. Естественно, они одноразовые, после каждого клиента их утилизируем, так же, как и иголки. Прежде чем присосаться, пиявки анестезируют место на коже и потом кусают, человеку уже не больно. Они, в первую очередь, впрыскивают гирудин, вещество, которое разжижает кровь. От стенок сосудов начинается отлипать вся грязь. Ведь пиявки не кровь сосут, а испорченную лимфу.

Цена вопроса

— Цены у нас доступные, общий массаж тела стоит 1200 рублей. Ещё я делаю висцеральный массаж внутренних органов, он стоит 1500 рублей. Сеанс иглоукалывания — 1000 рублей.

Анна Смирнова, косметолог: У нас очень удобная система, если вы пришли на консультацию, а в дальнейшем хотите провести процедуру, её стоимость будет вычтена. Есть гибкая система скидок, много проводится акций. Например, на LPG аппарат постоянная скидка 2.5 тысяч рублей, в итоге стоимость услуги за 10 сеансов будет стоить всего 7,5 тысячи рублей. Вся подробная информация о том, как проходят процедуры, их стоимость есть на нашей страничке в инстраграмме. Здесь же можно записаться на процедуру, задать все интересующие вопросы.

Свободных окон бывает мало, необходима запись заранее. И хочется, сразу предупредить, что по фотографиям с клиентами мы не работаем. Мы должны видеть человека вживую, чтобы максимально точно понять суть проблемы.

Комплексный подход

— Отчего зависит эффективность массажа и косметических процедур?

— Многое зависит от того, будет ли клиент пунктуально следовать изначальным рекомендациям специалиста. Если лишь мастер заинтересован в устранении проблемы, эффект будет минимальный. Если же пациент выполняет все назначения, рекомендации до и после процедур, результат ощутим. Специалисты разбирают «по полочкам» весь образ жизни клиента: его физическую активность, рацион питания, режим дня (сон, отдых). Можем посоветоваться принимать специальные пищевые добавки, витамины.

Исключаем вредные продукты, в том числе сладкие напитки. Тому, кто худеет обязательно надо соблюдать водный баланс, подключать спорт. Речь идет не о тяжелых нагрузках, а статистических упражнениях, например, растяжке. Очень полезно плавание.

Самый ощутимый результат достигается тогда, когда мастер и пациент работают в тандеме.

— Для тех, кто серьезно настроен худеть, улучшить своё иммунное состояние мы предлагаем готовое специализированное питание. Это целые комплексы на месяц. Их стоимость от 3 до 5 тысяч рублей. Также сотрудничаем с производителями корейской косметики. Они известны своей качественной линейкой товаров. Здесь хороший базовый уход, в том числе маски, шампуни, крема. При этом косметику нельзя назвать дорогостоящей, она доступна любой женщине. Наши консультанты на ресепшене всегда помогут подобрать как правильное питание, так и косметику по уходу.

Постоянными клиентами становятся практически все, кто приходит к нам в центр. Хочется попробовать всё.

— «Миндаль» уникален тем, что очень много методик собрано в одном месте. Такого практически нет нигде. У нас работает шесть кабинетов, в перспективе — седьмой. Работаем каждый день без выходных и праздников. Бывает, задерживаемся на работе до 10 вечера, хотя работаем до семи. Никому не отказываем, работаем до последнего клиента.

— Как записаться в салон «Миндаль»?

— Вся подробная информация о том, как проходят процедуры, а также их стоимость есть на нашей страничке в Инстраграме. Там же можно записаться на процедуру, задать все интересующие вопросы. Свободных окон бываем мало, необходимо договориться с мастером заранее. И хочется, сразу предупредить, что по фотографии с клиентами мы не работаем. Необходимо видеть человека вживую, чтобы максимально точно понять суть проблемы.

Адрес салона «Миндаль»: г. Владимир, ул. Добросельская, 2А, здание ДММ. Телефон +7 930 832-46-14