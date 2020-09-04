Юрий Ерёмичев: общественность хотела, чтобы я сидел. Буду сидеть

Водителю, сбившему 9-летнего мальчика на «зебре» во Владимире, дали реальный срок. 44-летний Юрий Ерёмичев признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год. Кроме того, мужчине предстоит выплатить семье погибшего ребенка 1 миллион 200 тысяч рублей компенсации морального ущерба. На предыдущем заседании суда гособвинитель настаивал на сроке в 2 года 8 месяцев. Кроме того, мать мальчика заявила иск на три миллиона рублей.

Сам Юрий Ерёмичев свою вину признал полностью. Мужчина с самого начала сотрудничал со следствием. Сегодня он еще раз попросил прощения у родителей погибшего мальчика, за причинённую боль. Водитель заявил, что понимает тяжесть преступления, за которое должен понести серьезное наказание. Между тем Ерёмичев попросил учесть все обстоятельства произошедшего: у мужчины двое малолетних детей и беременная жена. Он просил смягчить приговор на условный срок. Водитель выразил готовность помочь семье погибшего и выплатить денежную компенсацию, несмотря на трудности.

Суд вынес приговор водителю, сбившему мальчика на «зебре».

При этом вынесенный приговор водитель оспаривать не будет. Он отчасти удовлетворен решением суда. По словам мужчины, общественность хотела, чтобы он сидел, поэтому он будет сидеть. Мужчина переживает за семью, которой придется его ждать полтора года.

— Моя жена в положении, в октябре уже роды. Единственное, положение ребенка не очень хорошее, он перевернулся и лежит боком. Может быть кесарево сечение. Я надеюсь на лучшее, и что вся эта процедура не повредит моему ребенку, — сказал Юрий Ерёмичев после оглашения приговора. — Я справлюсь и помогу семье даже из колонии. Деньги на компенсацию морального вреда тоже найду. Машину буду однозначно продавать.

Что касается семьи погибшего мальчика, то мать общаться с прессой отказалась. Известно, что у нее осталось 6 детей. В отношении троих она лишена родительских прав. Единственное, что сказала женщина: полученные деньги потратит на детей. При этом неизвестно, будет или нет подана апелляция с потерпевшей стороны.

— Будем мы обжаловать приговор или нет, сейчас об этом вопрос не стоит. После судебного заседания необходимо перевести дух, провести консультации и только потом определиться с итоговым путем, — отметил адвокат пострадавшей стороны Николай Логинов. — Мы считаем, что тот срок наказания, который запросил гособвинитель, отчасти был несправедливым исходя из того, что дети фактически 2 года 8 месяцев будут без отца. Полтора года мы считаем справедливым наказанием.

Трагедия произошла вечером 28 мая 2020 года. Установлено, что автомобиль двигался по проезжей части на улице Нижняя Дуброва в сторону улицы Верхняя Дуброва со скоростью около 60 км/ч. Мальчик в это время переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, нарушив правила, не снизил скорость и не пропустил ребенка.

В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжелые травмы головы и грудной клетки, сопровождавшиеся переломами костей свода и основания черепа, ушибом головного мозга с кровоизлиянием под его оболочки. Мальчика незамедлительно госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Но 2 июля ребенок умер, не приходя в сознание.

Ранее «Призыв» сообщал, что на месте этого ДТП установили вызывной светофор с кнопкой.