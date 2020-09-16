Явка избирателей по области составила 20,37%

На выборы глав администрации и депутатов городских и районных советов пришло 139 тысяч жителей Владимирской области. По предварительным данным, явка не превысила 21%. Самая высокая явка оказалась в населенном пункте Чертково Селивановского района — 48%, а самая низкая в Петушках — 10,5%. Председатель региональной избирательной комиссии Вадим Минаев подтвердил, что это очень низкая явка.

На участки в большинстве своем пришли люди старшего возраста. От молодежи поступало огромное количество звонков с одним вопросом — почему нельзя проголосовать в электронном формате, с помощью телефона.



— Мобильное голосование проводилось в этом году в других территориях. Молодежи это интересно. Я надеюсь, что оно дойдет и до нас, например, на выборы депутатов ГосДумы. И очень хотелось бы, чтобы кандидаты могли собирать подписи в свою поддержку через портал госуслуг. Такое было в виде эксперимента только в Челябинской области, — говорит Вадим Минаев.

Отличился Владимир. Только здесь в совет избрали депутатов одной партии.

Отличительной особенностью данной избирательной кампании стало личное общение кандидатов с народом. Вадим Минаев отмечает, что все больше кандидатов приходят во дворы к жителям и спрашивают о проблемах. Во Владимире досрочно поставили остановочные павильоны в присоединенных территориях и спальных районах города, подсыпали асфальтной крошкой десятки дворов, установили дорожные знаки и искусственные неровности на дублерах, обновили детские площадки.

— Это одна из самых тяжелых избирательных кампаний. Мы сделали все, чтобы она прошла без серьезных нарушений. Обращения были, но большинство из них при проверке не нашли подтверждения. В 52 округах выдвигалось по одному кандидату. В этом году придется провести 3 повторных кампании. А это деньги, бюджетные расходы, — сетует председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев.

На брифинге Вадим Минаев упрекнул и представителей СМИ в низкой явке и пассивности избирателей. Он подчеркнул, что на выборах в главы сельских поселений важен каждый голос. Три кампании закончились с одинаковым числом голосов у кандидатов. В итоге победителя выберет жребий. Окончательные итоги подведут через неделю.

Ранее «Призыв» сообщал итоги выборов в совет депутатов во Владимире. Отсутствие оппозиции удивило и председателя городской комиссии Вадима Кузьмина.