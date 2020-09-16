Явка избирателей по области составила 20,37%

В трех округах победителя выберет жребий

На выборы глав администрации и депутатов городских и районных советов пришло 139 тысяч жителей Владимирской области. По предварительным данным, явка не превысила 21%. Самая высокая явка оказалась в населенном пункте Чертково Селивановского района — 48%, а самая низкая в Петушках — 10,5%. Председатель региональной избирательной комиссии Вадим Минаев подтвердил, что это очень низкая явка.

На участки в большинстве своем пришли люди старшего возраста. От молодежи поступало огромное количество звонков с одним вопросом — почему нельзя проголосовать в электронном формате, с помощью телефона.


Мобильное голосование проводилось в этом году в других территориях. Молодежи это интересно. Я надеюсь, что оно дойдет и до нас, например, на выборы депутатов ГосДумы. И очень хотелось бы, чтобы кандидаты могли собирать подписи в свою поддержку через портал госуслуг. Такое было в виде эксперимента только в Челябинской области, — говорит Вадим Минаев.

Отличился Владимир. Только здесь в совет избрали депутатов одной партии.

 

Отличительной особенностью данной избирательной кампании стало личное общение кандидатов с народом. Вадим Минаев отмечает, что все больше кандидатов приходят во дворы к жителям и спрашивают о проблемах. Во Владимире досрочно поставили остановочные павильоны в присоединенных территориях и спальных районах города, подсыпали асфальтной крошкой десятки дворов, установили дорожные знаки и искусственные неровности на дублерах, обновили детские площадки.

Это одна из самых тяжелых избирательных кампаний. Мы сделали все, чтобы она прошла без серьезных нарушений. Обращения были, но большинство из них при проверке не нашли подтверждения. В 52 округах выдвигалось по одному кандидату. В этом году придется провести 3 повторных кампании. А это деньги, бюджетные расходы, — сетует председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев.

На брифинге Вадим Минаев упрекнул и представителей СМИ в низкой явке и пассивности избирателей. Он подчеркнул, что на выборах в главы сельских поселений важен каждый голос. Три кампании закончились с одинаковым числом голосов у кандидатов. В итоге победителя выберет жребий. Окончательные итоги подведут через неделю.

Ранее «Призыв» сообщал итоги выборов в совет депутатов во Владимире. Отсутствие оппозиции удивило и председателя городской комиссии Вадима Кузьмина.

Анна Тумановская 

Фото «Призыва» 


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