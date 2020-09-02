Высшее образование преподнесло немало сюрпризов владимирским студентам

Учебный год начался не только у школьников, но и у студентов. С какими трудностями они столкнулись, выбирая вузы для поступления, что нужно учесть будущим абитуриентам в 2021 году и как изменилась стоимость платного образования в ВлГУ, столичных и европейских вузах? Эти вопросы «Призыв» обсудил с экспертами и родителями.
Главное – иметь запасной вариант
Коронавирус не только внес изменения в сроки сдачи ЕГЭ нынешним летом, что заставило понервничать абитуриентов, но и дал им преимущество — дистанционную подачу документов во все вузы страны, что помогло сэкономить силы, время, нервы и бюджет будущим студентам. Эксперт по построению образовательного маршрута для детей Мария Шпилевич считает, что в процедуре поступления в вузы этим летом существенное нововведение лишь одно — прием документов онлайн.
— И еще то, что некоторые этапы в театральных вузах проводились также онлайн. Сложность была в том, что участников олимпиад приравняли к победителям. И они забрали часть бюджетных мест, на которые могли бы претендовать те дети, которые сдавали ЕГЭ, но не участвовали в олимпиадах, — добавила Мария.
Нужно обязательно иметь запасные варианты вузов, которые вы рассматриваете для поступления. Поступать в один вуз – это вырыть себе могилу лопатой и встать на ее краю.
Три совета от Марии Шпилевич:
- Первый. Найдите запасные варианты вузов, например, попроще или другие специальности, на которые вы сможете подать документы.
- Второй. По закону вы имеете право подавать документы в пять вузов на три специальности. Итого 15 заявлений. И я со своей коллегой Александрой Виноградовой настоятельно рекомендуем подавать 15 заявлений!
- Третий. Касается подготовки к сдаче ЕГЭ. Владимирский институт развития образования (ВИРО) проводит зимой пробный ЕГЭ. Экзамен платный, стоит всего 300 рублей. Наш совет – обязательно записаться на пробный экзамен, а записаться можно у своего учителя либо позвонить в ВИРО.
Пробный экзамен – это репетиция ЕГЭ, на нем будет все так же, как и на ЕГЭ весной. Ребенок будет сидеть с бутылочкой воды, ручкой, выходить нельзя. Ребенок почувствует, как проходит ЕГЭ, ему потом будет легче. Плюс пробный ЕГЭ покажет реальные баллы, на которые претендует ребенок. И тогда семья сможет заранее скорректировать список вузов, в которые они будут подавать документы.
Семь правил от родителей
Родители, которые в предыдущие годы уже испытали на себе все прелести поступления в вузы, советуют на владимирских форумах внимательно штудировать сайты вузов, быть рядом со своим ребенком на каждом этапе. В вузах есть две волны поступления, основной поток проходит в первую волну, оставшиеся – во вторую. Если у вас мальчик, то он должен поступить в первую волну, чтобы не рисковать, иначе его ждет армия.
- Обязательно знать итоги поступления прошлых лет по выбранному вузу и специальностям. Для этого лучше проштудировать сами приказы по первой волне (от 3 августа) за последние 3 года.
- Воспользоваться шансом и подать на все 15 специальностей, но адекватно оценивать шансы. Иметь из пяти один вариант, 100-процентный к поступлению.
- Изучить правила приема в выбранные вузы, особенно раздел «Учет индивидуальных достижений» (то, за что можно получить дополнительные баллы).
- Знать КЦП (контрольные цифры приема) по выбранным специальностям, на которые будут принимать абитуриентов.
- Знать, сколько будет 80% от КЦП (округляется в большую сторону) – это количество абитуриентов, которые поступают в первую волну.
- Стараться оценить шансы в первую волну, вторая волна — лотерея, но кто рискует, иногда и выигрывает.
- В каждом выбранном вузе нужно иметь специальность «с большими шансами», чтобы было, куда положить оригинал в случае, если не успеваете перебросить оригинал и написать согласие в другой вуз.
Москва опять не резиновая
Вузы уже опубликовали проходные баллы на бюджет. Проректоры московских вузов отмечают, что сумма баллов для поступления в вузы вновь увеличилась, средний балл растет из года в год. Абитуриенты стали более вдумчиво выбирать университеты. Эксперты отмечают, что в столичных вузах уменьшается количество бюджетных мест, а вот в региональных, наоборот, увеличивается. И сами москвичи часто едут поступать в регионы. Например, Тверской медицинский университет опубликовал информацию, что в прошлом году в вуз поступили 40% выпускников из Твери и области, а остальные 60% — из 39 регионов, в том числе из Москвы.
Интересная тенденция: пару недель назад Минобрнауки выступил с предложением установить более жёсткие требования к абитуриентам столичных вузов!
Сейчас идет обсуждение, но если приказ вступит в силу, то подать документы для поступления в вузы Москвы и Санкт-Петербурга сможет только выпускник школы, у которого средний балл ЕГЭ больше 67 баллов. Поступить с низкими баллами в вузы даже на непопулярные специальности, например, на сельское хозяйство, металлургию, спорт и физкультуру, не удастся. В то же время в региональные институты смогут попасть абитуриенты, набравшие на ЕГЭ всего 60 баллов, которые раньше могли рассчитывать только на колледж. Есть о чем задуматься.
Получить качественное высшее образование за пределами Москвы возможно. «Призыв» уже писал про рейтинги вузов и куда планировали поступать владимирские выпускники. Поверьте, вузы Иваново, Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля ничем не хуже. Только в Московской области 10 федеральных университетов предлагают студентам учебу по современным программам, оснащённые лаборатории, участие в международных исследовательских проектах и стажировку за границей. Выбор есть, надо лишь вовремя найти информацию.
Личный опыт владимирской мамы
Татьяна Чирова, мама студента Глеба, поступившего на 1-й курс Московского городского педагогического университета (лингвистика, программа перевод и переводоведение – китайский язык), делится впечатлениями:
— Что было сложно? Я не знаю, где люди берут информацию про вузы, насколько они заранее узнают, если у них только первый ребенок заканчивает школу. Я находилась в полном информационном вакууме, ничего не знала, где брать, как сопоставлять? Очень сложно было найти информацию. На сайте Минобрнауки так сложно все написано, все запутано. Когда я училась, было больше ясности, была система: есть факультет, есть специальность. Сейчас очень много программ, они все разные. Я не представляю, как в 11-м классе ребенок может сам определиться и понять, куда ему поступать. Без родителей не обойтись!
Поступить на бюджет можно только с очень высокими баллами. Со средними и маленькими баллами можно рассчитывать, на мой взгляд, либо на платное обучение, либо на бесплатное, но уже не в вузах крупных городов. В школе Глеб не учился (он был на семейном обучении, подробности здесь), но у него есть друзья, которые ходили в обычную школу. Они получили в среднем по ЕГЭ от 170 до 220 баллов за 3 предмета. И этой суммы мало для поступления в столичные вузы.
Глеб, как победитель олимпиады по истории, поступал в МГПУ по БВИ (без вступительных экзаменов). В этом году нам очень повезло: вся подача документов была через Интернет из-за пандемии. Но на горячую линию «Поступи 2020» я звонила раз 7 или 8. Сначала на сайте было написано, что по льготе при поступлении по БВИ можно подать в два вуза, потом в один. Олимпиада – это реальный шанс поступить на бюджет! Причем участвовать надо в олимпиадах из перечня Минобрнауки, каждый год публикуется новый перечень. Олимпиадами лучше заниматься с 10-го класса, с осени, чтобы пройти отборочные туры. Все этапы начинаются осенью, некоторые зимой, но заканчиваются в начале весны. По олимпиадам есть много нюансов, их надо внимательно изучать. Профиль, по которому проходила олимпиада, и предмет, который соответствует этому профилю, должны совпадать или их должен принимать конкретный вуз на определенную программу.
Деньги на знания
Если не смогли поступить на бюджет, а учиться хочется, ждать некогда, пересдавать ЕГЭ в следующем году желания нет, то выход есть — платное образование. Цена зависит от региона, вуза и самой специальности, а также от курса и формы обучения (дневная или вечерняя, заочная дешевле очной), стажировки и дополнительных программ. В России более 100 негосударственных вузов, где почти всегда платное образование, плюс государственные вузы, где, кроме бюджетных мест, есть также платные.
Разброс цен на платное обучение потрясает не только воображение, но и кошелек родителей. И не забывайте, что, кроме обучения, придется еще платить за общежитие (в лучшем случае, если очень повезет) или за съем квартиры, плюс траты на еду, одежду и прочие мелочи. Если в вузах на специальностях предусмотрены программы на английском языке, то за них придется доплатить круглую сумму. В некоторых вузах, если абитуриент недобрал несколько баллов, то бывают скидки на обучение. Например, в медуниверситете им. Пирогова, если студент закончил школу-партнёр, то ему предоставляется скидка 10% при оплате за обучение, если студент сдает сессию на «отлично», то со второго года обучения его также ждет скидка. И у каждого вуза свои правила игры, изучайте!
Наш местный вуз, ВЛГу им. Столетовых (полностью список факультетов и цен по очной форме обучения можно посмотреть здесь), предоставляет возможность учиться платно. Вот некоторые расценки.
Гуманитарный институт
— Психология, 1-й курс – 108 500 руб.
— Журналистика, 1-й курс – 108 500 руб.
— Специальное (дефектологическое) образование, 1-й курс – 108 500 руб. (с 3-го курса – 99 000 руб.)
Юридический институт
— Таможенное дело, 1-й курс – 108 500 руб. (с 3-го курса – 99 000 руб., 5-й курс — 79 900 руб.)
Институт машиностроения и автомобильного транспорта
— Энергетическое машиностроение – 126 000 руб. с 1-го по 5-й курс
— Наноинженерия – 155 900 руб. с 1-го по 5-й курс
Институт архитектуры, строительства и энергетики
— Архитектура, 1-й курс – 126 00 руб. (с 3-го курса – 113 000 руб., 5-й курс – 96 400 руб.)
— Химическая технология — 126 000 руб. с 1-го по 5-й курс
Институт искусств и художественного образования
— Дизайн, 1-й курс – 210 000 руб. (с 3-го курса – 164 800 руб.)
Если взять московские или питерские вузы, там обучение обойдется в 2-3 раза дороже (очень подробная информация на этом сайте).
МГУ им. М.В. Ломоносова: минимальная стоимость – 100 000 руб., средняя стоимость – 395 198 руб.
Российская академия музыки имени Гнесиных: минимальная стоимость – 286 000 руб., средняя стоимость – 456 159 руб.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана: минимальная стоимость – 206 380 руб., средняя стоимость – 310 098 руб.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова: минимальная стоимость – 260 000 руб., средняя стоимость – 337 000 руб.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева: минимальная стоимость – 62 600 руб., средняя стоимость – 179 219 руб.
Российский университет дружбы народов: минимальная стоимость – 65 500 руб., средняя стоимость – 201 443 руб.
Санкт-Петербургский горный университет: средняя стоимость – 260 000 руб.
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики: минимальная стоимость – 60 000 руб., средняя стоимость – 174 766 руб.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет: минимальная стоимость – 70 000 руб., средняя стоимость – 147 532 руб.
За рубежом дешевле?
Некоторые студенты предпочитают платно учиться за границей. Да, для этого нужно приложить больше усилий, особенно в изучении языка, но оно того стоит: это и незаменимый опыт, и престижный диплом, и шанс построить международную карьеру. В Германии, например, высшее образование в государственных вузах для иностранных студентов бесплатное, в основном программы идут на немецком языке, но есть и на английском. Оплачивается лишь семестровый сбор, размер которого зависит от федеральной земли (100-300 евро). Частные университеты – платные (примерно 1500 евро в год). Расходы на проживание, питание – 10 000 евро в год. Поступать в университет в Германии можно после 1-2 лет учебы в российском университете. Дело в том, что российские ученики заканчивают 11 классов, а немецкие школьники — 13.
Во французских государственных вузах иностранные студенты оплачивают ежегодный регистрационный взнос (от 200 до 700 евро в год) и обязательный взнос в кассу социального страхования (1000 евро в год). В частных вузах стоимость обучения от 8 000 до 20 000 евро в год. Чтобы поступить во французский вуз, надо представить положительный результат экзамена на знание французского языка (ESABAC). Расходы на проживание, питание – 8 000 — 10 000 евро в год.
В Греции год обучения стоит от 1000 евро в год, проживание дешевле, чем в других странах ЕС. В Польше год обучения — от 900 евро в частных вузах и 1250 евро в государственных. В Норвегии обучение бесплатное, регистрационный сбор – 100 евро в год, но за проживание и питание придется заплатить от 15 000 евро в год. В Чехии обучение в государственных вузах бесплатное на чешском языке, и от 2000 евро в год за обучение на английском, жизнь в Чехии дешевле, чем в Германии и Норвегии. А вот в Англии самое дорогое образование: от 10 000 фунтов в год за учебу и от 9 000 до 20 000 фунтов за проживание и питание.
«Призыв» поздравляет всех студентов с началом учебного года, желает интересных занятий и хороших оценок в сессию. А тем, кто еще сидит за школьной партой, напоминает, уже пора определяться с вузами и специальностями, дерзайте!
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