Высшее образование преподнесло немало сюрпризов владимирским студентам

Учебный год начался не только у школьников, но и у студентов. С какими трудностями они столкнулись, выбирая вузы для поступления, что нужно учесть будущим абитуриентам в 2021 году и как изменилась стоимость платного образования в ВлГУ, столичных и европейских вузах? Эти вопросы «Призыв» обсудил с экспертами и родителями.

Главное – иметь запасной вариант

Коронавирус не только внес изменения в сроки сдачи ЕГЭ нынешним летом, что заставило понервничать абитуриентов, но и дал им преимущество — дистанционную подачу документов во все вузы страны, что помогло сэкономить силы, время, нервы и бюджет будущим студентам. Эксперт по построению образовательного маршрута для детей Мария Шпилевич считает, что в процедуре поступления в вузы этим летом существенное нововведение лишь одно — прием документов онлайн.

— И еще то, что некоторые этапы в театральных вузах проводились также онлайн. Сложность была в том, что участников олимпиад приравняли к победителям. И они забрали часть бюджетных мест, на которые могли бы претендовать те дети, которые сдавали ЕГЭ, но не участвовали в олимпиадах, — добавила Мария.

Нужно обязательно иметь запасные варианты вузов, которые вы рассматриваете для поступления. Поступать в один вуз – это вырыть себе могилу лопатой и встать на ее краю.

Три совета от Марии Шпилевич:

Первый. Найдите запасные варианты вузов, например, попроще или другие специальности, на которые вы сможете подать документы.

Второй. По закону вы имеете право подавать документы в пять вузов на три специальности. Итого 15 заявлений. И я со своей коллегой Александрой Виноградовой настоятельно рекомендуем подавать 15 заявлений!

Третий. Касается подготовки к сдаче ЕГЭ. Владимирский институт развития образования (ВИРО) проводит зимой пробный ЕГЭ. Экзамен платный, стоит всего 300 рублей. Наш совет – обязательно записаться на пробный экзамен, а записаться можно у своего учителя либо позвонить в ВИРО.

Пробный экзамен – это репетиция ЕГЭ, на нем будет все так же, как и на ЕГЭ весной. Ребенок будет сидеть с бутылочкой воды, ручкой, выходить нельзя. Ребенок почувствует, как проходит ЕГЭ, ему потом будет легче. Плюс пробный ЕГЭ покажет реальные баллы, на которые претендует ребенок. И тогда семья сможет заранее скорректировать список вузов, в которые они будут подавать документы.

Семь правил от родителей

Родители, которые в предыдущие годы уже испытали на себе все прелести поступления в вузы, советуют на владимирских форумах внимательно штудировать сайты вузов, быть рядом со своим ребенком на каждом этапе. В вузах есть две волны поступления, основной поток проходит в первую волну, оставшиеся – во вторую. Если у вас мальчик, то он должен поступить в первую волну, чтобы не рисковать, иначе его ждет армия.

Обязательно знать итоги поступления прошлых лет по выбранному вузу и специальностям. Для этого лучше проштудировать сами приказы по первой волне (от 3 августа) за последние 3 года. Воспользоваться шансом и подать на все 15 специальностей, но адекватно оценивать шансы. Иметь из пяти один вариант, 100-процентный к поступлению. Изучить правила приема в выбранные вузы, особенно раздел «Учет индивидуальных достижений» (то, за что можно получить дополнительные баллы). Знать КЦП (контрольные цифры приема) по выбранным специальностям, на которые будут принимать абитуриентов. Знать, сколько будет 80% от КЦП (округляется в большую сторону) – это количество абитуриентов, которые поступают в первую волну. Стараться оценить шансы в первую волну, вторая волна — лотерея, но кто рискует, иногда и выигрывает. В каждом выбранном вузе нужно иметь специальность «с большими шансами», чтобы было, куда положить оригинал в случае, если не успеваете перебросить оригинал и написать согласие в другой вуз.

Москва опять не резиновая

Вузы уже опубликовали проходные баллы на бюджет. Проректоры московских вузов отмечают, что сумма баллов для поступления в вузы вновь увеличилась, средний балл растет из года в год. Абитуриенты стали более вдумчиво выбирать университеты. Эксперты отмечают, что в столичных вузах уменьшается количество бюджетных мест, а вот в региональных, наоборот, увеличивается. И сами москвичи часто едут поступать в регионы. Например, Тверской медицинский университет опубликовал информацию, что в прошлом году в вуз поступили 40% выпускников из Твери и области, а остальные 60% — из 39 регионов, в том числе из Москвы.

Интересная тенденция: пару недель назад Минобрнауки выступил с предложением установить более жёсткие требования к абитуриентам столичных вузов!

Сейчас идет обсуждение, но если приказ вступит в силу, то подать документы для поступления в вузы Москвы и Санкт-Петербурга сможет только выпускник школы, у которого средний балл ЕГЭ больше 67 баллов. Поступить с низкими баллами в вузы даже на непопулярные специальности, например, на сельское хозяйство, металлургию, спорт и физкультуру, не удастся. В то же время в региональные институты смогут попасть абитуриенты, набравшие на ЕГЭ всего 60 баллов, которые раньше могли рассчитывать только на колледж. Есть о чем задуматься.

Получить качественное высшее образование за пределами Москвы возможно. «Призыв» уже писал про рейтинги вузов и куда планировали поступать владимирские выпускники. Поверьте, вузы Иваново, Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля ничем не хуже. Только в Московской области 10 федеральных университетов предлагают студентам учебу по современным программам, оснащённые лаборатории, участие в международных исследовательских проектах и стажировку за границей. Выбор есть, надо лишь вовремя найти информацию.

Личный опыт владимирской мамы

Татьяна Чирова, мама студента Глеба, поступившего на 1-й курс Московского городского педагогического университета (лингвистика, программа перевод и переводоведение – китайский язык), делится впечатлениями:

— Что было сложно? Я не знаю, где люди берут информацию про вузы, насколько они заранее узнают, если у них только первый ребенок заканчивает школу. Я находилась в полном информационном вакууме, ничего не знала, где брать, как сопоставлять? Очень сложно было найти информацию. На сайте Минобрнауки так сложно все написано, все запутано. Когда я училась, было больше ясности, была система: есть факультет, есть специальность. Сейчас очень много программ, они все разные. Я не представляю, как в 11-м классе ребенок может сам определиться и понять, куда ему поступать. Без родителей не обойтись!

Поступить на бюджет можно только с очень высокими баллами. Со средними и маленькими баллами можно рассчитывать, на мой взгляд, либо на платное обучение, либо на бесплатное, но уже не в вузах крупных городов. В школе Глеб не учился (он был на семейном обучении, подробности здесь), но у него есть друзья, которые ходили в обычную школу. Они получили в среднем по ЕГЭ от 170 до 220 баллов за 3 предмета. И этой суммы мало для поступления в столичные вузы.

Глеб, как победитель олимпиады по истории, поступал в МГПУ по БВИ (без вступительных экзаменов). В этом году нам очень повезло: вся подача документов была через Интернет из-за пандемии. Но на горячую линию «Поступи 2020» я звонила раз 7 или 8. Сначала на сайте было написано, что по льготе при поступлении по БВИ можно подать в два вуза, потом в один. Олимпиада – это реальный шанс поступить на бюджет! Причем участвовать надо в олимпиадах из перечня Минобрнауки, каждый год публикуется новый перечень. Олимпиадами лучше заниматься с 10-го класса, с осени, чтобы пройти отборочные туры. Все этапы начинаются осенью, некоторые зимой, но заканчиваются в начале весны. По олимпиадам есть много нюансов, их надо внимательно изучать. Профиль, по которому проходила олимпиада, и предмет, который соответствует этому профилю, должны совпадать или их должен принимать конкретный вуз на определенную программу.

Деньги на знания

Если не смогли поступить на бюджет, а учиться хочется, ждать некогда, пересдавать ЕГЭ в следующем году желания нет, то выход есть — платное образование. Цена зависит от региона, вуза и самой специальности, а также от курса и формы обучения (дневная или вечерняя, заочная дешевле очной), стажировки и дополнительных программ. В России более 100 негосударственных вузов, где почти всегда платное образование, плюс государственные вузы, где, кроме бюджетных мест, есть также платные.

Разброс цен на платное обучение потрясает не только воображение, но и кошелек родителей. И не забывайте, что, кроме обучения, придется еще платить за общежитие (в лучшем случае, если очень повезет) или за съем квартиры, плюс траты на еду, одежду и прочие мелочи. Если в вузах на специальностях предусмотрены программы на английском языке, то за них придется доплатить круглую сумму. В некоторых вузах, если абитуриент недобрал несколько баллов, то бывают скидки на обучение. Например, в медуниверситете им. Пирогова, если студент закончил школу-партнёр, то ему предоставляется скидка 10% при оплате за обучение, если студент сдает сессию на «отлично», то со второго года обучения его также ждет скидка. И у каждого вуза свои правила игры, изучайте!

Наш местный вуз, ВЛГу им. Столетовых (полностью список факультетов и цен по очной форме обучения можно посмотреть здесь), предоставляет возможность учиться платно. Вот некоторые расценки.

Гуманитарный институт

— Психология, 1-й курс – 108 500 руб.

— Журналистика, 1-й курс – 108 500 руб.

— Специальное (дефектологическое) образование, 1-й курс – 108 500 руб. (с 3-го курса – 99 000 руб.)

Юридический институт

— Таможенное дело, 1-й курс – 108 500 руб. (с 3-го курса – 99 000 руб., 5-й курс — 79 900 руб.)

Институт машиностроения и автомобильного транспорта

— Энергетическое машиностроение – 126 000 руб. с 1-го по 5-й курс

— Наноинженерия – 155 900 руб. с 1-го по 5-й курс

Институт архитектуры, строительства и энергетики

— Архитектура, 1-й курс – 126 00 руб. (с 3-го курса – 113 000 руб., 5-й курс – 96 400 руб.)

— Химическая технология — 126 000 руб. с 1-го по 5-й курс

Институт искусств и художественного образования

— Дизайн, 1-й курс – 210 000 руб. (с 3-го курса – 164 800 руб.)

Если взять московские или питерские вузы, там обучение обойдется в 2-3 раза дороже (очень подробная информация на этом сайте).

МГУ им. М.В. Ломоносова: минимальная стоимость – 100 000 руб., средняя стоимость – 395 198 руб.

Российская академия музыки имени Гнесиных: минимальная стоимость – 286 000 руб., средняя стоимость – 456 159 руб.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана: минимальная стоимость – 206 380 руб., средняя стоимость – 310 098 руб.

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова: минимальная стоимость – 260 000 руб., средняя стоимость – 337 000 руб.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева: минимальная стоимость – 62 600 руб., средняя стоимость – 179 219 руб.

Российский университет дружбы народов: минимальная стоимость – 65 500 руб., средняя стоимость – 201 443 руб.

Санкт-Петербургский горный университет: средняя стоимость – 260 000 руб.

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики: минимальная стоимость – 60 000 руб., средняя стоимость – 174 766 руб.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет: минимальная стоимость – 70 000 руб., средняя стоимость – 147 532 руб.

За рубежом дешевле?

Некоторые студенты предпочитают платно учиться за границей. Да, для этого нужно приложить больше усилий, особенно в изучении языка, но оно того стоит: это и незаменимый опыт, и престижный диплом, и шанс построить международную карьеру. В Германии, например, высшее образование в государственных вузах для иностранных студентов бесплатное, в основном программы идут на немецком языке, но есть и на английском. Оплачивается лишь семестровый сбор, размер которого зависит от федеральной земли (100-300 евро). Частные университеты – платные (примерно 1500 евро в год). Расходы на проживание, питание – 10 000 евро в год. Поступать в университет в Германии можно после 1-2 лет учебы в российском университете. Дело в том, что российские ученики заканчивают 11 классов, а немецкие школьники — 13.

Во французских государственных вузах иностранные студенты оплачивают ежегодный регистрационный взнос (от 200 до 700 евро в год) и обязательный взнос в кассу социального страхования (1000 евро в год). В частных вузах стоимость обучения от 8 000 до 20 000 евро в год. Чтобы поступить во французский вуз, надо представить положительный результат экзамена на знание французского языка (ESABAC). Расходы на проживание, питание – 8 000 — 10 000 евро в год.

В Греции год обучения стоит от 1000 евро в год, проживание дешевле, чем в других странах ЕС. В Польше год обучения — от 900 евро в частных вузах и 1250 евро в государственных. В Норвегии обучение бесплатное, регистрационный сбор – 100 евро в год, но за проживание и питание придется заплатить от 15 000 евро в год. В Чехии обучение в государственных вузах бесплатное на чешском языке, и от 2000 евро в год за обучение на английском, жизнь в Чехии дешевле, чем в Германии и Норвегии. А вот в Англии самое дорогое образование: от 10 000 фунтов в год за учебу и от 9 000 до 20 000 фунтов за проживание и питание.

«Призыв» поздравляет всех студентов с началом учебного года, желает интересных занятий и хороших оценок в сессию. А тем, кто еще сидит за школьной партой, напоминает, уже пора определяться с вузами и специальностями, дерзайте!