Вязниковский художник создал монументальное полотно в Екатеринбурге

Работа вязниковского художника-монументалиста Кирилла Ведерникова украсила многоэтажку в Екатеринбурге. Он решил переосмыслить историю Уральских гор и изобразил на стене дома искусного кузнеца Гефеста. На данный момент эта самая большая работа художника, а еще и одна из самых сложных. Как признался Кирилл, поверхность для арт-объекта оказалась очень непростой. «Это была текстурная стена, в которую приходилось «втирать» краску», — рассказал мастер. Кроме того, художник рисовал бога огня кистью, а не привычным баллоном, поэтому работа шла медленнее.

Работа была выполнена в рамках фестиваля уличного искусства «Стенография».

Локация подобрана неслучайно. Гефест расположился в трудовом районе Екатеринбурга — Эльмаше. А рядом Уралмаш — кузница машиностроения. Образ Гефеста стал аллегорией уральской индустриальной культуры. Местные жители высоко оценили работу вязниковца.

— Люди в основном реагировали очень положительно, отзывы были чудесные. Зрители подходили и благодарили за такую работу, за выбранное место. Люди воспринимают это как часть единой архитектурной композиции, — рассказал художник.

Кирилл Ведерников – талантливый художник из Вязников. Свой путь в уличном искусстве он начинал с граффити, но позже ушел в монументальное искусство. Его работы можно увидеть в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Астрахани, Ялте и других городах.

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