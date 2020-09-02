Вторую волну коронавируса отменил учёный Волчков

Будет — не будет, гадаем на ромашке, желая, чтобы не было. Это, конечно, про вторую волну коронавируса. Бодрый шаг к поголовному выздоровлению, отмечавшийся и во Владимирской области, застопорился, дав пищу для сомнений и тревог. В условиях неопределённости, когда одни предсказывают новое повальное затворничество, а другие отказываются верить в разгул заразы, автор «Бредешка» Николай Лившиц примкнул ко вторым. Не потому что петрит в медицине или обладает прозорливостью. Просто, считает, так легче. А почему, можно узнать из программы.

Расшифровка программы:

Скажи вторая волна, и все уже понимают, о чём это. Будет вторая волна, не будет, очень много на этот счёт самых разных мнений и самых разных людей – от врачей до политиков. Причем врачам внимать тяжелее, они же всякими медицинскими терминами сыплют: клеточный иммунитет, антитела, клетки памяти. У политиков всё проще: да, нет, не знаю. Но зато у многих уже на политиков настроен фильтр, камера обскура, то есть слова воспринимаются в обратном значении. Не будет никакой волны, заявляет политик, а все думают: ишь ты, значит, точно накроет. Суши сухари!

Поскольку версий много, надо выбирать то, что тебе по душе. Меня в этом плане сильно утешил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, который дал интервью «Известиям». Он сказал, что в Москве второй волны точно не будет, поскольку половина жителей столицы уже имеют антитела, они в той или иной форме переболели, поэтому париться не надо.

Но это Москва, скажете вы. Мы-то не Москва. Это как посмотреть. Во-первых, мы во Владимирской области всё время косимся на столицу и стараемся ей подражать если не в плане экономическом (что просто невозможно), то хотя бы в плане улавливания политических ветров. Они оттуда дуют нам в одно место.

Если Москва скажет: «Вы как хотите, дело ваше, а мы болеть не будем», то наши столоначальники, конечно, тоже решат, что владимирскому населению болеть не стоит.

То есть болеть-то оно будет, потому что вирусам губернские директивы пофиг, но болеть будет тем, чем надо, а не тем, что портит показатели и ставит в неудобное положение руководство регионом. Чихает человек и чихает, кашляет и кашляет – может, у него пыль в носу или просто ОРВИ, зачем сразу кричать коронавирус?

Да и наука успокаивает. Этот самый, главный лаборант Волчков, когда его спросили «А в других городах России возможна вторая волна?», он что ответил? Вот я вам зачитаю: «Только в тех, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается крайне низкий уровень инфекции. В больших городах точно нет. Если у вас уже выжжена трава, то выгоревшие территории нельзя снова зажечь. Знаете, как пожарные борются с огнем? Они берут и выжигают впереди полосу, чтобы пожар остановился. Эта полоса и есть наш буферный иммунитет».

То есть что этот человек в белом говорит. Вот если вы сидели, как мыши, выполняли все предписания Роспотребнадзора, то вы-то теперь и в зоне риска. Сами дураки. Надо было шляться по улицам без маски, руки не мыть, всех встречных-поперечных целовать взасос — тогда бы вы точно уже заимели кучу антител и плевать бы хотели на все волны. Зараза к заразе не пристаёт.

Я одно только не понимаю. Если всё так просто, если по закону выжженной травы надо было быстрее заразиться и переболеть этой гадостью (ну, у кого получилось бы это пережить), то зачем тогда штрафовали нарушителей режима? Они же, получается, выбрали самый эффективный способ выхода из ситуации. Ну ладно, я понимаю, пенсионерам рисковать не следовало или немощным, но остальным-то, выходит, это на пользу.

Тогда пусть штрафы, что ли, вернут. Там ведь деньги немалые.

Возможно, есть те, кому откровения моего врача-релаксатора придутся не по душе. Они хотят пугаться второй волны — пусть. У каждого свои предпочтения. Я выбрал себе вот этого, Волчкова, и мне с его мнением спокойнее и веселее. Я что подумал: в медицине я всё равно ничего не понимаю, разобраться со всеми этими Ig-антителами, аминокислотными модификациями не в состоянии, ума не хватит. Тогда можно только верить. Лучше верить в то, что всё будет хорошо. Потому что верить в то, что будет плохо и все мы умрём, как-то грустно. Доктор Волчков, я с тобой! Или он не доктор? А какая разница!