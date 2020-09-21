Вторая волна бабьего лета принесет солнце и тепло

Новая рабочая неделя порадует жителей Владимирской области теплыми и солнечными днями. После резкого похолодания в регион придет вторая волна бабьего лета. Сегодняшний день станет самым прохладным на неделе, уже завтра воздух прогреется до +20 градусов. Облаков будет немного и никаких дождей, заверяет центр погоды «Фобос».

Ясная и теплая погода продержится до конца недели.

—Нас ждет наконец-то настоящее бабье лето, чего у нас, в конце концов, так и не было – наблюдали пару-тройку дней солнечной теплой погоды. Потом все это обнулялось ненастьем, почти ураганным ветром и дождями, – сказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец телеканалу «360».

Октябрь, по словам метеоролога, будет прохладным. На градус-другой ниже многолетних средних значений.

Ранее «Призыв» сообщал, что отопительный сезон официально начался во Владимире.