Все меньше пациентов с коронавирусом выздоравливают

Во Владимирской области все меньше пациентов с коронавирусом закрывают больничный. Сегодня отрицательные тесты на COVID-19 не получил никто. Накануне выздоровели только 3 человека. Это на 80% меньше, чем за сутки до этого, когда с опасным вирусом справились 16 человек. Но и эта цифра не внушает оптимизма. Для сравнения, в середине лета одновременно могли выписываться по полторы сотни жителей области. На пике больничный закрыли 164 пациента с коронавирусом.

Низкий показатель по выздоровевшим провоцирует рост активных носителей вируса. Сейчас в регионе 753 человека с подтвержденным диагнозом. При этом на 1 августа насчитывалось 292 пациента с COVID-19, а на конец месяца их было 649 человек. За первую неделю сентября регион прибавил 104 носителя вируса в активной фазе.

За сутки больничный никто не закрыл.

Только сегодня подтвердились 28 случаев заболевания. Больше инфицированных снова во Владимире. Областной центр прибавил 8 человек в статистику распространения коронавируса. 4 заболевших в Гусь-Хрустальном, по 3 – в Муроме, Камешково и Вязниках. По 2 человека заболели в Петушках и Юрьеве-Польском. По одному заразившемуся добавили Александров, Судогда и Киржач.

В общей сложности за время пандемии положительные тесты получили 6521 житель области. Выздоровели от коронавируса 5571 человек. Не справились с инфекцией 197 пациентов.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области растет смертность. По сравнению с прошлым годом с января по август умерли на 7% больше человек.