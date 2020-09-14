Все 25 мест в горсовете Владимира заняли члены «Единой России»

Чуть более 50 тысяч человек пришли на выборы, чтобы проголосовать за депутатов в городской совет Владимира. Явка составила 18,37% от общего числа избирателей. Конкуренция была высокой — от 4 до 9 человек на место, но результат ошеломил многих, даже сторонних наблюдателей. Выдвигались 214 человек от 10 избирательных объединений. В бюллетени включили 162 кандидата. Тем не менее, все 25 мандатов «ушли» к одной партии — «Единая Россия». Причем, только по трем округам кандидаты были близки по результатам голосования, в остальных отрыв был очень серьезный.

— В 2015 году я гордился, что в совет прошло 6 политических объединений. Сейчас одна. А в 2025 году их может быть восемь. Все течет, все меняется. Думаю, что ряд политических партий построили свою работу неверно. Вместо того, чтобы работать на избирателя, работать с избирателем, они работали против своих оппонентов. Это отбирало у них время. И я так прямо им и сказал, вы проиграете. Но они все равно продолжали подсматривать в замочную скважину, — говорит председатель городской избирательной комиссии Вадим Кузьмин.

В ходе избирательной кампании в избирком поступило 30 жалоб.

В этом году выборы проходили со множеством особенностей. Уменьшили число избирательных округов — с 35 до 25. В горсовет всех выбирали по одномандатным округам, от партий по спискам больше не вносили.

Введено предварительное голосование. Выборы проходили в течение трех дней. Теперь новому, двадцать восьмому созыву, предстоит выбрать председателя и главу города. О том, кто претендует на кресло градоначальника, «Призыв» сообщал здесь.