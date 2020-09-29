Врачи спасли выпавшего с девятого этажа ребенка

Историю чудесного спасения 5-летнего ребенка рассказал облздрав. Мальчик выпал из окна с высоты девятого этажа и остался жив. За жизнь мальчика пять дней отчаянно боролись анестезиологи-реаниматологи областной детской клинической больницы. Медики устраняли последствия травматического шока. Благодаря слаженной работе врачей состояние пациента удалось стабилизировать.

– Это большое везение, что ребенок остался жив, выпав из окна девятого этажа, – рассказал и.о. заведующего травматологическим отделением, врач травматолог-ортопед Юрий Лапкин. – Как правило, выпадение с такой высоты не оставляет человеку шансов на жизнь. По счастливому стечению обстоятельств у ребенка не пострадал позвоночник.

Ребенок около месяца находился на лечении в ОДКБ, после чего его перевели в Институт травматологии и ортопедии Приволжского исследовательского медицинского университета. Там ему прооперировали поврежденные конечности и наложили аппараты внешней фиксации. Неделю назад мальчика выписали из нижегородской клиники. Сейчас он проходит реабилитацию дома. По прогнозам медиков, ребёнок будет ходить.

При помощи мамы ребёнок уже начал вставать на ноги.

– Когда врачи сказали, что мой ребенок встанет на ноги, у меня словно крылья от счастья выросли! – признается мама мальчика Светлана. – От всей души благодарю за профессионализм и психологическую поддержку медиков, всех, кто участвовал в спасении сына. Особые слова признательности – заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии Олегу Аркадьевичу Милованову, травматологу-ортопеду Юрию Владимировичу Лапкину и, конечно же, бригаде скорой медицинской помощи, которая оперативно прибыла на вызов. Вы спасли моего сына! Низкий вам поклон!

Мальчик выпал из окна многоэтажки 17 августа. Бригада скорой помощи была на месте спустя 13 минут с момента вызова. Медики оперативно провели противошоковую терапию и транспортную иммобилизацию, чтобы обеспечь неподвижность поврежденных конечностей. С многочисленными травмами, переломами и ушибами ребенок был экстренно доставлен в реанимацию ОДКБ.

Владимирские врачи-травматологи бьют тревогу: случаи выпадения детей из окон из года в год пополняют печальную статистику. Жителей региона медики настоятельно просят внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра.

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