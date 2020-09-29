Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения ребенка

Местонахождение пропавшего накануне 7-летнего ребенка из Камешковского района неизвестно до сих пор. Следственными органами СКР по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По версии следствия, 28 сентября мальчик возвращался с уроков. Однако, после того как вышел из школьного автобуса, он домой не вернулся.

— В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба Следкома.

В поисках ребёнка принимают участие сотрудники полиции, спасатели, волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Подключились и простые жители области, неравнодушные к судьбе ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-925-311-18-80. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.