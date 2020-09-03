Волго-Вятский банк Сбербанка организовал встречу для учителей и родителей с выдающимся советским и российским педагогом Шалвой Амонашвили

1 сентября 2020 года, в День знаний, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанка провел онлайн лекцию для учителей, родителей и директоров школ регионов обслуживания online лекцию известнейшего советского, российского и грузинского педагога – Шалвы Александровича Амонашвили. Шалва Александрович – доктор психологических наук, академик Российской Академии Образования, иностранный член Академии Педагогических Наук Украины, почётный доктор Софийского Университета имени Климента Охридского, руководитель Международного Центра Гуманной Педагогики, дважды лауреат премии Правительства РФ (2008г.; 2013г.).

В своем приветственном слове Петр Колтыпин процитировал слова американского писателя и историка Генри Адамса «Учитель влияет на вечность: никогда нельзя быть уверенным, где кончается его влияние».

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Дорогие педагоги, ваше влияние и роль, действительно, столь велики! Ваш вклад можно измерить только Вечностью, и я не могу вспомнить другой, более подходящей фразы. Учитель открывает двери – в этот мир, влияет на формирование личности, определяет мышление, участвует в выработке системы ценностей человека.

Без сомнений, в образовании очень важна и роль родителей. Школа вкладывает огромные силы в развитие детей, а воспитание процесс непрерывный и с первого дня жизни. Воспитание – обозначает «в ось питание». Если мы напитаем наших детей мудростью, любовью к людям, открытостью, силой и вдохновением, то этим дадим им составляющие их счастья.

Качественное обучение и воспитание детей — это залог успешного развития страны. Именно так сформулирована главная социальная миссия Сбербанка. Один из ключевых приоритетов Сбербанка сегодня – это развитие Школьной цифровой платформы.

Я очень рассчитываю, что в ближайшее время цифровая платформа станет незаменим помощником и облегчит организацию учебного процесса для ученика, учителя и родителей. Сделает обучение увлекательным и интерактивным для каждого ребенка, а Вас благодарю за поддержку платформы и желаю новых открытий на пути к позитивному, духовному родительству».

Всего трансляцию посмотрели более 500 учителей и руководителей. Вопросы выдающемуся педагогу касались состояния образования в современной школе; видению Школы XXI века – как она должна трансформироваться; как соотносятся между собой два разнонаправленных тренда – принципы гуманной педагогики и цифровизация образования; советов учителям – как не останавливать в своем самообразовании на пути к педагогу будущего, как учить и как любить детей.

На один из завершающих вопросов Шалва Амонашвили ответил, что главное «это любить жизнь и любить романтично – подлинно интересоваться ею, быть неравнодушным ко всему, что происходит в мире, чувствовать его красоту и развитие».