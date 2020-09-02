Водителю, сбившему ребенка на «зебре», грозит реальный срок

Водителю, сбившему 9-летнего мальчика на «зебре» во Владимире, грозит реальный срок. Ребенок после ДТП скончался в больнице. Гособвинение настаивает на лишении свободы сроком на 2 года 8 месяцев. Об этом стало известно сегодня в ходе судебного заседания. Слушание по делу Юрия Еремичева проходит в Ленинском районном суде. Сам 44-летний мужчина вину полностью признал. В эфире программы на «Первом канале» он встретился с мамой погибшего мальчика и попросил у нее прощения за то, что принес в семью такое горе. Правда, на момент записи передачи ребенок еще был жив.

— Когда я общался с адвокатом, она сказала, что надо найти общий язык с мамой, идти на примирение, — сказал Юрий Еремичев. — Когда произошло ДТП, я позвонил жене и сказал, что меня домой не ждите. Я понимал: то, что я совершил, – это ужасно!

Водителю грозит 2 года 8 месяцев лишения свободы.

Сегодня на суде виновник ДТП еще раз извинился перед мамой мальчика. И попросил не лишать его свободы. При этом потерпевшая сторона заявила иск на три миллиона рублей.

— Признаю полностью свою вину в данном происшествии, еще раз прошу прощения у Светланы Владимировны за причиненный ей вред и прошу не назначать мне лишения свободы, так как я не смогу возместить моральный ущерб, — приводит слова подсудимого «ГТРК-Владимир».

Точка в этом деле должна быть поставлена на этой неделе. Ожидается, что в пятницу Юрий Еремичев выступит с последним словом. После чего будет вынесен приговор.

Трагедия произошла вечером 28 мая 2020 года. Установлено, что автомобиль двигался по проезжей части на улице Нижняя Дуброва в сторону улицы Верхняя Дуброва со скоростью около 60 км/ч. Мальчик в это время переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, нарушив правила, не снизил скорость и не пропустил ребенка.

В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжелые травмы головы и грудной клетки, сопровождавшиеся переломами костей свода и основания черепа, ушибом головного мозга с кровоизлиянием под его оболочки. Мальчика незамедлительно госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Но 2 июля ребенок умер, не приходя в сознание.

Ранее «Призыв» сообщал, что на месте ДТП установили вызывной светофор с кнопкой.