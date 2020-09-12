Водителю, насмерть сбившему детей в Мелехово, вынесли приговор

Водителя «BMW», насмерть сбившего двоих подростков на пешеходном переходе в Мелехово, приговорили к реальному сроку заключения. Решением Ковровского городского суда Семен Федулин признан виновным. Ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Подсудимый должен выплатить родителям погибших школьников по миллиону рублей.

Приговор в законную силу не вступил. В ближайшее время, скорее всего, он будет обжалован.

Решением суда оказались недовольны обе стороны. Прокуратура требовала для водителя 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Семен Федулин полностью признал свою вину и попросил у родственников погибших детей прощения. Кроме того, водитель воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Адвокат будет добиваться смягчения приговора. Он уже смог убедить суд, что его подзащитный не был в состоянии опьянения в момент смертельного ДТП. Теперь будет требовать колонии-поселения.

— Суд назначил общий режим, мы не согласны , будем добиваться колонии — поселения, — приводит слова адвоката ГТРК -Владимир.

Страшное ДТП, в котором погибли двое подростков — 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября прошлого года. По версии следствия, водитель «BMW» двигался с нарушением правил дорожного движения. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, для совершения обгона он пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу. Лихач не убедился, что впереди остановившегося автомобиля отсутствуют пешеходы, продолжил движение и сбил детей, переходивших дорогу.

Еще до трагедии подсудимый был известен агрессивным вождением. Только за минувший год более 10 раз Семен Федулин привлекался к административной ответственности. Также на него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения.

Ранее «Призыв» сообщал, что водителю, сбившему 9-летнего мальчика на «зебре» во Владимире, дали реальный срок. 44-летний Юрий Ерёмичев признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.