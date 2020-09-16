Водитель легковушки влетел в груду щебня

ДТП с пострадавшим произошло минувшей ночью на месте проведения дорожных работ в Кольчугинском районе. После полуночи водитель автомобиля «Nissan Tiida», двигаясь по трассе «Колокша — Кольчугино — Александров», заехал в зону ремонта дороги, не заметив соответствующего знака. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и влетел в груду щебня.

Водитель отделался легкими травмами.

В результате ДТП водитель иномарки 1991 года рождения получил легкие травмы. Лечение он будет проходить амбулаторно, рассказали «Призыву» в пресс-службе управления ГИБДД по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельном ДТП в Муроме. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил 79-летнюю женщину.