Водитель легковушки влетел в груду щебня

ДТП с пострадавшим произошло минувшей ночью на месте проведения дорожных работ в Кольчугинском районе. После полуночи водитель автомобиля «Nissan Tiida», двигаясь по трассе «Колокша — Кольчугино — Александров», заехал в зону ремонта дороги, не заметив соответствующего знака. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и влетел в груду щебня.
Водитель отделался легкими травмами.
В результате ДТП водитель иномарки 1991 года рождения получил легкие травмы. Лечение он будет проходить амбулаторно, рассказали «Призыву» в пресс-службе управления ГИБДД по Владимирской области.
Ранее «Призыв» сообщал о смертельном ДТП в Муроме. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил 79-летнюю женщину.
Ольга Ефремова
Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»
Обсуждение 5
Судя по фото водитель не то чтобы не справился, а так прямо и ехал ничего не видел и не успел среагировать…
дорожники-УпрДоровцы — вредители — антилюди!!! Все же видно! Они знак еще бы на этой куче щебня разместили.
а может здесь и не УпрДоровцы — для пострадавшего это не важно
Хорошо, что никто сильно не пострадал, а знак, конечно, сложно заметить в темноте….
Я думаю, а был ли там знак…