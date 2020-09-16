Водитель легковушки влетел в груду щебня

ДТП произошло в месте проведения дорожных работ

ДТП с пострадавшим произошло минувшей ночью на месте проведения дорожных работ в Кольчугинском районе. После полуночи водитель автомобиля «Nissan Tiida», двигаясь по трассе «Колокша — Кольчугино — Александров», заехал в зону ремонта дороги, не заметив соответствующего знака. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и влетел в груду щебня.

Водитель отделался легкими травмами.

В результате ДТП водитель иномарки 1991 года рождения получил легкие травмы. Лечение он будет проходить амбулаторно, рассказали «Призыву» в пресс-службе управления ГИБДД по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельном ДТП в Муроме. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил 79-летнюю женщину.

Ольга Ефремова 

Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»


 

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Обсуждение 5

  • Мария:
    16.09.2020 в 13:01

    Судя по фото водитель не то чтобы не справился, а так прямо и ехал ничего не видел и не успел среагировать…

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  • Светлана:
    16.09.2020 в 13:06

    дорожники-УпрДоровцы — вредители — антилюди!!! Все же видно! Они знак еще бы на этой куче щебня разместили.

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  • Светлана:
    16.09.2020 в 13:14

    а может здесь и не УпрДоровцы — для пострадавшего это не важно

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  • Дарья Ермолина:
    16.09.2020 в 14:22

    Хорошо, что никто сильно не пострадал, а знак, конечно, сложно заметить в темноте….

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  • Огонь:
    16.09.2020 в 16:33

    Я думаю, а был ли там знак…

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