Водитель легковушки насмерть сбил 79-летнюю женщину

Пожилая женщина погибла в ДТП в Муроме. Авария произошла накануне около 19:55 на улице Набережной. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением и сначала наехал на опору ЛЭП и сбил пешехода. Известно, что 79-летняя женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Всего же за прошедшую неделю во Владимирской области произошло 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. 3 человека погибли и 51 получил травмы различной степени тяжести. В том числе пострадали 4 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

С участием нетрезвых водителей произошла одна авария. Также сотрудники Госавтоинспекции области выявили 62 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее «Призыв» сообщал, что водителя «BMW», насмерть сбившего двоих подростков на пешеходном переходе в Мелехово, приговорили к реальному сроку заключения.