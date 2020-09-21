Водитель кроссовера погиб в ДТП с автобусом

Смертельное ДТП произошло сегодня около 9 утра на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». По предварительной информации, водитель автомобиля «Renault » при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество автобусу, следующему по маршруту «Гусь-Хрустальный — Колпь». Произошло столкновение. По состоянию на 10 утра известно об одном погибшем – 43-летнем водителе автомобиля «Renault». Также пострадал пассажир иномарки, он был госпитализирован.

В ДТП погиб водитель кроссовера.

—В настоящее время сотрудниками полиции на месте осуществляется регулировка дорожного движения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Информация уточняется.

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