Во Владимирской области 18 медиков скончались от коронавируса

18 медицинских работников с подтвержденным COVID-19 умерли во Владимирской области. Об этом сегодня сообщил первый вице-губернатор Сергей Шевченко, курирующий социальную сферу. Около месяца назад называли совсем другую цифру. И.о. директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина заявляла о пятерых умерших. Хотя уже тогда в федеральном списке памяти врачей и медсестер имен было в два раза больше — 11. Некоторым из них не было и 50-ти лет.

По данным Шевченко, всего коронавирусом переболели 963 сотрудника медицинских учреждений региона. По идее, всем им положена выплата в 68 811 рублей. Однако практика показывает, что «ковидную» страховку получить не так просто. В Судогодской центральной районной больнице, к примеру, были инфицированы 40 сотрудников, включая немедицинский персонал. Никто из них денег до сих пор так и не видел. Как отметил Сергей Шевченко, на сбор документов для получения страховки уходит от 1,5 месяцев

963 медицинских работника региона переболели COVID-19.

Коллектив Судогодской больницы обратился в редакцию «Призыва». Медики требуют положенных денег. Мы получили официальный ответ от департамента здравоохранения по поводу сложившейся ситуации. Как пояснили чиновники, единовременные страховые выплаты производятся Фондом социального страхования в соответствии с указом президента. Сейчас руководство Судогодской ЦРБ рассматривает вопрос о выплатах лишь троим сотрудникам. На согласовании находится комплект документов еще на пятерых человек. У остальных якобы идет сбор необходимых справок. Точных сроков, когда люди получат положенные деньги, облздрав не называет. Сотрудники больницы уже направили жалобу в прокуратуру.

Врачи Судогодской ЦРБ сообщили, что не получили и положенные надбавки за дежурство в палатах с коронавирусными пациентами. При этом в медучреждении явный дефицит кадров. Как сообщили «Призыву» в облздраве, ведутся переговоры со специалистами, которые будут трудоустроены по программе «Земский доктор»: два врача хирурга, врач УЗД, педиатр и терапевт. Один участковый врач уже принят по данной программе.

Ранее «Призыв» сообщал, что за минувшие сутки во Владимирской области официально подтверждено 32 новых случая коронавируса.