Власти прокомментировали возможность роспуска школ на досрочные каникулы

Мэрия прокомментировала возможность введения досрочных каникул в школах Владимира. Приостановка учебного процесса может быть вызвана ситуацией с распространением коронавируса. По словам начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города, исключать такой вариант развития событий нельзя. Но он был бы крайне нежелательным. Сейчас в мэрии анализируют ситуацию и ждут распорядительных документов от областных чиновников и Роспотребнадзора.

— Безопасность детей превыше всего. Сейчас ждем распорядительных документов на уровне субъекта. Все зависит от реальной пандемической ситуации. Мы ждем, смотрим, — сообщил «Призыву» Александр Карпилович. — Мы тесно работаем с областным департаментом образования, а он исходит из ситуации, которую отслеживает Роспотребнадзор. Пока он не вводил жесткие меры ограничения, которые ввели москвичи. Мы смотрим, рука на пульсе каждый день. Нам крайне не хотелось бы ломать учебную программу, но в этой жизни исключать ничего нельзя, к сожалению.

По словам Александра Карпиловича, технически организовать досрочные каникулы в школах города возможно. Но это доставит мало удовольствия и ученикам, а особенно их родителям. Речь в первую очередь идет о начальном звене. Многие взрослые, чьи дети пошли в первый класс, стараются взять отпуск на время осенней паузы. И если даты каникул сдвинут, то дети останутся дома одни. По графику большинство школ города должны закончить первую четверть в конце октября.

Разговоры о досрочных каникулах начались после их объявления в школах Москвы.

Сегодня стало известно, что детей в столице распустили на две недели — с 5 по 18 октября. Такое решение вызвано стремительным ростом числа инфицированных в столице. За 10 дней показатели по заболевшим выросли почти в три раза. Десятки классов закрыты на карантин по ковиду.

У нас ситуация несколько лучше. По крайней мере, по цифрам. Они хоть и демонстрируют рост, но не такой стремительный. За 10 дней ежесуточный прирост заболевших вырос на 10 случаев. Сегодня положительные тесты получил 41 человек.

Среди инфицированных официально только один школьник Владимира. Коронавирус подтвердили у ученика общеобразовательного учреждения № 36. Больше, по словам мэрии, в городе среди детей этого возраста инфицированных нет. При этом именно школьники могут переносить COVID-19 бессимптомно или в легкой форме и стать главными переносчиками вируса, говорят эксперты.

— Коварство в том, что дети переносят вирус достаточно легко, но каждый школьник возвращается после уроков в семью и становится проводником инфекции в массы. Здесь нужна четкая мера отслеживания заболевших,- рассказал «Призыву» главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения Игорь Петряков. – Нужно вспомнить про социальные дистанции, делать больший акцент на удаленное образование. Скученность в классах, в помещении школ на переменах будет создавать опасность прогрессирования инфекции.

Сейчас активными носителями вируса являются 1146 человек. И эти показатели каждый день растут. На этом фоне Роспотребнадзор оценил возможность новых ограничительных мер по коронавирусу. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.