Владимирцы перестали катать сыр в масле

Во Владимирской области за период пандемии втрое сократились объемы реализации сливочного и подсолнечного масла, а также мягких и твердых сыров местных компаний, сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства. Динамика объясняется несколькими факторами. Во-первых, себестоимость натуральной продукции, на выпуск которой ориентируются владимирцы, зачастую выше, чем у аналогичных товаров из соседних регионов. Тем более — и это второй фактор — наши производители проигрывают тем, кто применяет разного рода заменители. Наконец, покупательная способность населения в период самоизоляции элементарно снизилась – народ стал меньше покупать.

Жители Владимирской области стали больше покупать спреды и сырные продукты.

За время режима ограничений часть предприятий региона приостановили работу и даже закрылись. За 8 месяцев 2020 года число безработных во Владимирской области увеличилось в шесть раз. Люди экономят на всём, в том числе на продуктах.

Молочная же продукция в течение нынешнего года, наоборот, постоянно дорожала. Сейчас в магазинах и на рынках пачка масла в 250 граммов стоит в районе 130 рублей, сыры — от 500 рублей за килограмм. Скидки в сетевых магазинах на продукцию случаются редко.



Вероятно, с учётом крена потребительских предпочтений в сторону покупки более экономичных продуктов местным производителям придётся менять свою политику. Либо, в свою очередь, расширить применение заменителей, уронив качество товара, либо искать рынок сбыта с более обеспеченным населением, каковым в ближайшем окружении являются москвичи. Но к ним ещё нужно суметь пробиться.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область вошла в пятерку крупнейших производителей молока и яиц в России. Подробности можно узнать из короткого видео.