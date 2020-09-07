Владимирцев начали прививать от гриппа новой четырехвалентной вакциной

Во Владимирской области началась масштабная иммунизация населения от гриппа. Первая партия вакцины уже поступила в регион, 184 000 доз распределили по медучреждениям. Сегодня во Владимире на парковке у «Глобуса» начал работать мобильный комплекс. Там можно привиться бесплатно. Медики принимают всех желающих совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность. В будни мобильный пункт работает с 10.00 до 17.00, в выходные – с 10.00 до 15.00. Прививают новой четырехвалентной вакциной, которая будет бороться сразу с 4 штаммами вируса гриппа. До этого бесплатные препараты были трехвалентные.

— В отечественной вакцине, которую мы в этом году используем, содержится два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа В, — рассказала «Призыву» Валентина Шумова, заведующая пятой городской поликлиникой г. Владимира. – Штаммы определяются комиссией ВОЗ. Это те штаммы, которые встречаются и предполагаемо будут встречаться в этом году на нашей европейской территории. И мы хотим, чтобы заблаговременно, до начала подъема сезонного гриппа, у населения выработался иммунитет. В среднем за день в мобильном пункте прививают около сотни человек. Врачи благодарны сегодняшней активности владимирцев. Ещё до открытия передвижного комплекса к нему выстроилась приличная очередь. Среди желающих было много пожилых граждан. Они относятся к группе риска по гриппу и коронавирусу. «Я замечательно себя чувствую после прививки. Делаю её уже не первый год. Мне помогает», — поделилась мнением одна из пенсионерок в очереди.

Четырехвалентная вакцина защитит от четырех штаммов вируса гриппа.

Медики уверены, что ежегодная вакцинация дает положительные результаты. Так в прошлом году вспышек гриппа в области зафиксировано не было. Но, как пояснила Валентина Шумова, прививаться в общем потоке желающих не стоит беременным женщинам. Потому что для этой категории пациентов предназначена облегченная «детская» доза прививки от гриппа. Беременные пациентки должны проконсультироваться со своим врачом. Как ранее сообщала и.о. директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина, прививочные кампании от гриппа и коронавируса могут проходить параллельно. В Москве уже начали прививать первых добровольцев, но о массовой вакцинации от COVID-19 речи пока не идет. Первыми ее пройдут группы риска. В любом случае между двумя прививками должно пройти не менее двух недель, отмечают медики.