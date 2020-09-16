Владимирское УФАС России привлекло ООО «Ярцево-Энерго» к административной ответственности за нарушение Стандартов раскрытия информации

Заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении юридического лица ООО «Ярцево-Энерго» к административной ответственности по статье 9.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

Основанием к возбуждению дела об административном правонарушении послужили выявленные в ходе проведения проверки по обращению филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» нарушения ООО «Ярцево-Энерго» Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

В связи с тем, что ООО «Ярцево-Энерго» включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016, относится к категории субъекта малого или среднего предпринимательства «микропредприятие», административное правонарушение совершено юридическим лицом ООО «Ярцево-Энерго» впервые, наказание вынесено в виде предупреждения.