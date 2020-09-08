Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности главного инженера ГБУ ВО «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области»

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России, рассмотрел протокол и материалы дела, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС в отношении должностного лица заказчика — главного инженера ГБУ ВО «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) рублей в доход бюджета.